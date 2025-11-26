Λαφαζάνης: Ο Τσίπρας έκανε μεγάλη προδοσία απέναντι στον λαό - Έψαχνε συνέταιρο στην απάτη και βρήκε τον Καμμένο

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψε, τέλος, ότι «φρόντισαν οι ΣΥΡΙΖΑιοι φίλοι μου να κοπεί η βουλευτική μου σύνταξη. Είχα 15 χρόνια στη Βουλή και το 2016 που συμπλήρωνα το 67ο έπρεπε να πάρω κανονική σύνταξη αλλά ο Κατρούγκαλος ανακοίνωσε την κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης. Και την καταργείς και σε αυτούς που έχουν θεμελιώσει; Όταν την καταργείς αφορά αυτούς που θα θεμελιώσουν. Το έκανε επίτηδες ο Κατρούγκαλος και η Αχτσιόγλου. Οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά. Ο αντίπαλος σε σέβεται και λιγάκι, ο σύντροφος σου λέει σκύψε το κεφάλι»