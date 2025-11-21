Μητσοτάκης για λιμάνι Πειραιά (Bloomberg): Με ΗΠΑ έχουμε αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες χωρίς να αμφισβητούμε επενδύσεις του παρελθόντος

«Είμαστε 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα, και το 2023 αμφισβητούνταν εάν θα πιάσουμε την αυτοδυναμία» - «Προβληματικά τα σημεία του σχεδίου για την παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία που συζητούν ΗΠΑ και Ρωσία» είπε ο πρωθυπουργός