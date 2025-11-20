Σήμερα η πολιτική κηδεία Φλαμπουράρη: Ο επικήδειος Τσίπρα και η «όλη Αριστερά»

Συγγενείς, φίλοι και πολιτικά πρόσωπα αποχαιρετούν τον πρώην υπουργό Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τον επικήδειο θα εκφωνήσουν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος και ιστορικά στελέχη της Αριστεράς