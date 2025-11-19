Χαρδαλιάς: Νέο υπόγειο πάρκινγκ αυτοκινήτων 310 θέσεων στο κέντρο της Νέας Ιωνίας

Τον περασμένο Απρίλιο είχα δηλώσει από τη Νέα Ιωνία πως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να δώσουμε ξανά ζωή σε ένα έργο που η πόλη περιμένει εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.Το χαρακτηρίσαμε "υπερτοπικό έργο μείζονος σημασίας" προκειμένου να κριθεί κατεπείγον και να επισπευσθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με στόχο την άμεση υλοποίησή του. Σήμερα, κάνουμε πράξη μια ακόμη δέσμευσή μας.Η Νέα Ιωνία είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορία, με μια ζωντανή κοινωνία και μια έντονη εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, όπως σε πολλές πυκνοδομημένες αστικές περιοχές,Με τη δημιουργία του νέου σύγχρονου υπόγειου πάρκινγκ, βάζουμε τέλος σε μια δυσλειτουργία που αποτέλεσε τροχοπέδη στη συνολική λειτουργικότητα της περιοχής.Ταυτόχρονα, όμως, προχωράμε και σε μια σημαντική ανάπλαση του υπαίθριου χώρου, διότι για εμάς ο δημόσιος χώρος δεν είναι απλώς μια τυπική πρόβλεψη ενός έργου, αλλά μια ουσιαστική προτεραιότητα.Η ανάδειξη της ιστορικής καμινάδας της παλαιάς ταπητουργίας αποτελεί μια πράξη σεβασμού στην ταυτότητα της πόλης και στη μνήμη των ανθρώπων που εργάστηκαν και δημιούργησαν εκεί. Θέλουμε οι δημόσιοι χώροι να αποτελούν σημεία συνάντησης, ανάπαυσης και κοινωνικής ζωής, να είναι χώροι ανοιχτοί, φιλικοί και προσβάσιμοι για όλους.Η Αττική που οραματιζόμαστε, είναι μια Αττική που σέβεται τους πολίτες της, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, που δημιουργεί σύγχρονες υποδομές και παράλληλα προστατεύει την ιστορική και κοινωνική της φυσιογνωμία».Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας,, ανέφερε ότι: «Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ένα έργο που καθυστέρησε πάνω από 35 χρόνια. Και μόνο αυτό, τα λέει όλα… Από το μακρινό 1988 κανείς δεν μπόρεσε να το πραγματοποιήσει και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφουμε την υλοποίησή του.Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, γιατί ήταν ο άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή έδειξε έμπρακτο ενδιαφέρον για την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ ακριβώς στο κέντρο της Νέας Ιωνίας, δυναμικότητας 310 θέσεων.Ο Περιφερειάρχης Αττικής μας αποδεικνύει πως δεν είναι απλώς σύμμαχός μας, αλλά κι ένας άνθρωπος που παράγει ουσιώδες έργο διαθέτοντας όσους πόρους έχει στη διάθεσή του για την αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών. Τον ευχαριστούμε για όλα όσα κάνει».Το «παρών» στην υπογραφή της σύμβασης πέραν των προαναφερθέντων έδωσαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η Γενική διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του ιδίου φορέα, Κωνσταντίνος Φλώρος καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νέας Ιωνίας, Στέφανος Πασχαλίδης.