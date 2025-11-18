Δρομολογείται η δημιουργία logistic hub στην Ελευσίνα -Τι έβγαλε η συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Γκιλφόιλ
Δρομολογείται η δημιουργία logistic hub στην Ελευσίνα -Τι έβγαλε η συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Γκιλφόιλ
Έρχεται νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή - Στόχος είναι να καταστεί το λιμάνι της ΟΝΕΧ ανταγωνιστικό εκείνου της COSCO στον Πειραιά
Σε logistic hub πρόκειται να μετατραπεί το λιμάνι της Ελευσίνας και το Θριάσιο, όπως προέκυψε από την συνάντηση της Κίμπερλι Γκιλφίλ και του Τάκη Θεοδωρικάκου στο υπουργείο Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το hub θα δημιουργηθεί από την ONEX, κάτι που θα προβλέπεται ότι θα γίνει με νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Με αυτόν τον τρόπο το λιμάνι της Ελευσίνας θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του και θα μετατραπεί σε κόμβο εμπορικό και διαμετακομιστικό, με απώτερο στόχο να καταστεί αντίπαλον δέος του λιμανιού της COSCO στον Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Γκιλφόιλ εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή της για τη συνεργασία των δύο πλευρών αλλά και για την αξιοποίηση του λιμανιού της ΟΝΕΧ, κάνοντας λόγο για πράγματα που είναι σημαντικά για τη διμερή σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας.
Υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία αποτελεί ένα μικρό δείγμα, η κυρία Γκιλφόιλ εξέφρασε τη βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Ανάπτυξης.
Η κυρία Γκιλφόιλ και ο κ. Θεοδωρικάκος συζήτησαν για τη συνεργασία στους βασικούς τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυτιλίας, που αποτελούν προτεραιότητες του Αμερικανού προέδρου. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι ανυπομονεί να δει το λιμάνι της Ελευσίνας να μετατρέπεται σε κόμβο logistics στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι σημαντική από γεωπολιτικής άποψης.
Η συνάντηση, που έγινε στις 14:00 το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 15:30, οπότε και αποχώρησαν η κυρία Γκιλφόιλ με μέλη της αντιπροσωπείας της, με αντικείμενο τα επενδυτικά σχέδια των ΗΠΑ στα ελληνικά λιμάνια και ιδιαίτερα την Ελευσίνα.
