Κυρανάκης για Ανδρουλάκη: Το άρθρο 57 του Συντάγματος λέει ότι απαγορεύεται βουλευτής να έχει πελάτη το ελληνικό δημόσιο

Το ΠΑΣΟΚ απαντά ότι το άρθρο 57 παρ. 1 αναφέρεται σε συμβάσεις επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα - «Επιτρέπεται για άλλους βουλευτές να νοικιάσουν τα ακίνητά τους στο ελληνικό δημόσιο, να έχουν πελάτη το ελληνικό δημόσιο;» διερωτήθηκε ο κ. Κυρανάκης





«Το 2009 λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Γιώργο Παπανδρέου και λίγες εβδομάδες πριν την ένταξη της Ελλάδας στο πρώτο μνημόνιο, νοικιάστηκε για 10.000 ευρώ ένα ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στην Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ τότε», είπε στο Action 24 ο κ. Κυρανάκης.



ελληνικό δημόσιο να ανακαινίσει το ακίνητο, να δώσει λεφτά δηλαδή όχι ο μισθωτής, αλλά το ελληνικό δημόσιο», πρόσθεσε ο ίδιος



«Ερχόμαστε στην εποχή που ο κ. Ανδρουλάκης γίνεται βουλευτής και μετά αρχηγός εντός πολιτικού κόμματος. Το άρθρο 57 του συντάγματος λέει ότι απαγορεύεται για βουλευτή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με πελάτη το δημόσιο», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.



«Αυτό λοιπόν το ακίνητο μισθώνεται με κάποιον άλλο τρόπο, δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Επιτρέπεται για άλλους βουλευτές να νοικιάσουν τα ακίνητά τους στο ελληνικό δημόσιο, να έχουν πελάτη το ελληνικό δημόσιο;»



συνταγματολόγους να δώσουν μία νομική ερμηνεία για το συγκεκριμένο ζήτημα και για το αν είναι νόμιμο να συμβαίνουν τα παραπάνω με βάση το άρθρο 57 του Συντάγματος.





Κλείσιμο Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη Μετά τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Μπορούν να πουν όποια μπαρούφα τούς κατέβει χωρίς κανέναν ενδοιασμό και το πιο λυπηρό, χωρίς αντίλογο γιατί στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας μονολογούν από άμβωνος.



Ο κ. Κυρανάκης είναι νομικός και κάνει βαρύγδουπες αναλύσεις για το άρθρο 57 παρ.1.



Επειδή μάλλον ήταν ασθενής σε εκείνη την παράδοση στο αμφιθέατρο της νομικής, ας του το εξηγήσουμε:



Το άρθρο 57 παρ. 1 αναφέρεται σε συμβάσεις επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η εκμίσθωση εκ μέρους ιδιώτη ακινήτου του δεν συνιστά τέτοια σύμβαση.



Σήμερα έμαθαν από την κυβέρνηση οι ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας ότι οι μισθωτές τους είναι πελάτες τους και ότι οι ίδιοι είναι επενδυτές.



Να ψάξει για αντίστοιχους επενδυτές στο Υπουργικό Συμβούλιο.



Μετεξεταστέος και στο εμπορικό και στο ενοχικό δίκαιο.



Μείνετε καλύτερα στην ανάγνωση του "αποχετευτικού συστήματος του Βυζαντίου" και αφήστε τα "νομικά" κείμενα του κ. "Δημήτρη Κατακουζηνού".



Συγγνώμη, λάθος, ήταν ανυπόγραφη η σημερινή "επιτυχία" του mononews. Φαίνεται θα πήρε το ρεπό του.»