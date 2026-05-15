Παπασταύρου: Συνεργασία με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία για επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου

Ολοκληρώθηκε η Τετραμερής υπουργική Συνάντηση Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας στην Αθήνα

Συμφωνία για τη διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου , μετά την ολοκλήρωση της τετραμερούς υπουργικής συνάντησης για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στηπου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενεργειακή ασφάλεια, οι διασυνδέσεις και η συνεργασία στην περιοχή.Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν τόσο στη διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου όσο και στη θεσμοθέτηση της συνεργασίας τους, με την επόμενη υπουργική συνάντηση να προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι.Όπως ανέφερε, έργα όπως οι ενεργειακές διασυνδέσεις, η σύζευξη αγορών και ο Κάθετος Διάδρομος ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού, τη γεωπολιτική σταθερότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή.«Η γεωγραφία και η ιστορία μας χώριζαν για δεκαετίες. Η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η υπουργός Ενέργειας της Σερβίας Dubravka Handanović, η υπουργός Ενέργειας και Ορυκτών της Βόρειας Μακεδονίας Sanja Bozinovska, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, καθώς και εκπρόσωποι ενεργειακών φορέων και διαχειριστών δικτύων των τεσσάρων χωρών.Η Σέρβα υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027 ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Σερβίας – Βόρειας Μακεδονίας, σημειώνοντας ότι το σερβικό τμήμα θα έχει δυναμικότητα 1,5 δισ. κυβικών μέτρων.Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Σερβία σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε υποδομές φυσικού αερίου και αγωγούς τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, η Sanja Bozinovska δήλωσε ότι η χώρα εργάζεται πάνω στη διασύνδεση με την Ελλάδα, ενώ ήδη δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για τη σύνδεση με τη Σερβία.



Σύμφωνα με την ίδια, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους η διασύνδεση Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας – Σερβίας αναμένεται να βρίσκεται σε λειτουργία.



Ο υφυπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας Kiril Temelkov υπογράμμισε ότι οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας για την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών και την ενοποίηση των αγορών, τονίζοντας ότι αυτό θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και την αξιοπιστία των συστημάτων στην περιοχή.

15.05.2026, 13:30