Το λιμάνι της Ελευσίνας στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου - Γκιλφόιλ στο υπουργείο Ανάπτυξης
Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 14:00 το μεσημέρι
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναμένεται σήμερα να συναντήσει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο υπουργείο Ανάπτυξης, με το τετ α τετ να έχει οριστεί για τις 14:00 το μεσημέρι.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συζήτηση θα επικεντρωθεί στα επενδυτικά σχέδια των ΗΠΑ για ελληνικά λιμάνια, μια διαδικασία που φαίνεται να προχωρά με ιδιαίτερη ταχύτητα. Στο επίκεντρο της κατ’ ιδίαν συζήτησης των δύο πλευρών αναμένεται να βρεθεί ειδικά το λιμάνι της Ελευσίνας, το οποίο αποτελεί βασικό κομμάτι των αμερικανικών σχεδιασμών.
