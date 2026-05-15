Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ, οδεύει προς κόμμα Τσίπρα
Ήταν ο μόνος από τα στελέχη της ΝΕΑΡ που παρέστησαν στην ομιλία Τσίπρα στη Ρεματιά Χαλανδρίου, την περασμένη Δευτέρα
Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ ο οποίος πιθανότατα οδεύει για το κόμμα Τσίπρα.
Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο μόνος από τα στελέχη της ΝΕΑΡ που παρέστησαν στην ομιλία Τσίπρα στη Ρεματιά Χαλανδρίου, την περασμένη Δευτέρα 11/5.
Την απόφαση του κ. Οζγκιούρ να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής στην ολομέλεια ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος.
Μετά την αποχώρηση του κ. Οζγκιούρ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 βουλευτές.
