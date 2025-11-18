Ενισχύσεις για προώθηση των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων παγκοσμίως ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας

Μέτρα για την ενίσχυση της προβολής και προώθησης ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων μεταξύ των οποίων και των ελληνικών, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα ερωτά την Κομισιόν τι χρηματοδοτικούς πόρους θα διαθέσει για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίαςσημειώνει ότι οι εκστρατείες προώθησης των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ συμβάλλουν σημαντικά στο άνοιγμα νέων διεθνών αγορών για τους Έλληνες και Ευρωπαίους αγρότες, ενισχύοντας έτσι, το εισόδημά τους και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ.

Σε μια εποχή δε που η ευρωπαϊκή αγορά «κατακλύζεται» από εισαγόμενα προϊόντα, συμπληρώνει ότι οι εκστρατείες προώθησης συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αυθεντικότητα των ευρωπαϊκών τροφίμων που προστατεύονται με σήματα γεωγραφικών ενδείξεων, της ενημέρωσης των καταναλωτών και της ανάδειξης της ασφάλειας και της ποιότητας των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων όπως το ελαιόλαδο, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Καταλήγει τονίζοντας την ανάγκη η Κομισιόν να λάβει μέτρα προκειμένου να ενισχυθούνοι αγροτικές οργανώσεις στην προώθηση των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικώνπροϊόντων της ΕΕ στις διεθνείς αγορές.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενέργειες για την ενίσχυση της προβολής των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός της ΕΕ

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: