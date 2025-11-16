Παπασταύρου για τη γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο: Αν έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, παραγωγή από το 2030 - Τι σημαίνει το «deal» με Ουκρανία