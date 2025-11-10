Ο Γεραπετρίτης απαντά στον Σαμαρά: Καταστροφική για τη χώρα η εχθροπάθεια στην εξωτερική πολιτική
Ο Γεραπετρίτης απαντά στον Σαμαρά: Καταστροφική για τη χώρα η εχθροπάθεια στην εξωτερική πολιτική
Στη χθεσινή του συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τις γνωστές κατηγορίες προς την κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά
Σαφές μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά, μια μέρα μετά τη συνέντευξή του, έστειλε ο από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά με τη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.
Επιλέγοντας να τοποθετηθεί χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη στάση της στα εθνικά θέματα, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε: «Εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα μπορεί να είναι αρνητική· στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα».
Η δήλωση αυτή ήρθε μία ημέρα μετά την τηλεοπτική συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, κατά την οποία ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τις επικρίσεις του για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως όταν ζήτησε την αποπομπή Γεραπετρίτη, το έκανε με μοναδικό κριτήριο τη χώρα, έκανε λόγο για «νοοτροπία του κατευνασμού» στα εθνικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα βιώνει «πλήρη απομόνωση».
Αναφερόμενος στο ζήτημα της πενταμερούς διάσκεψης, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι, παρά τη συνθετότητα των περιστάσεων, «αυτός είναι ο κατάλληλος χρονισμός ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύση στα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου», ενώ για την Τουρκία ανέφερε πως «παρά τα προβλήματα έχουμε βρει μια λειτουργική σχέση ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις».
