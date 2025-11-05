Αλέκα Παπαρήγα: Η έκπληξη του ΚΚΕ για τα γενέθλιά της
Αλέκα Παπαρήγα: Η έκπληξη του ΚΚΕ για τα γενέθλιά της
Η συγκέντρωση στον Περισσό, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και η τούρτα
Μια έκπληξη επιφύλαξαν στελέχη του ΚΚΕ για την Αλέκα Παπαρήγα με αφορμή την ημέρα των 80ών γενεθλίων της.
Η πρώην ΓΓ του ΚΚΕ βρέθηκε στα γραφεία του κόμματος στον Περισσό, όταν σύντροφοί της, με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουτσούμπα, της ετοίμασαν μια μικρή γιορτή για να της ευχηθούν.
Το κλίμα ήταν πολύ ζεστό, αν κρίνει κανείς και από τα χαμόγελα στη φωτογραφία που δημοσίευσε το 902.gr, ενώ πάνω στο τραπέζι υπήρχε και μια μικρή τούρτα για την εορτάζουσα.
Η πρώην ΓΓ του ΚΚΕ βρέθηκε στα γραφεία του κόμματος στον Περισσό, όταν σύντροφοί της, με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουτσούμπα, της ετοίμασαν μια μικρή γιορτή για να της ευχηθούν.
Το κλίμα ήταν πολύ ζεστό, αν κρίνει κανείς και από τα χαμόγελα στη φωτογραφία που δημοσίευσε το 902.gr, ενώ πάνω στο τραπέζι υπήρχε και μια μικρή τούρτα για την εορτάζουσα.
Ειδήσεις σήμερα:
Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί
Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο
Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί
Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο
Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα