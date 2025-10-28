Δένδιας: Η φετινή παρέλαση ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Είμαστε υπερήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι παρέλασαν σήμερα με τιμή. Με προσήλωση στο Συνταγματικό τους καθήκον, υπερασπίζονται διαχρονικά την Εθνική Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Πατρίδας μας