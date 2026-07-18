Επίδομα 565 ευρώ για 9 μήνες: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα το λάβουν



Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαμονή

Για την εκκίνηση της διαδικασίας, ο πολίτης πρέπει να εφοδιαστεί με μια ειδική βεβαίωση από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί την ακριβή ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης, τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (ή στα τέως ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ) και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο καταβάλλονταν οι εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας. Επιπρόσθετα, απαιτείται η επίσημη βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.Στον φάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας, στα οποία αποτυπώνεται το παγκόσμιο εισόδημα του αιτούντος (δηλαδή τόσο τα εγχώρια όσο και τα τυχόν ξένα εισοδήματα), η διεύθυνση της κατοικίας του, ο ΑΦΜ του, καθώς και τα εισοδήματα της/του συζύγου, αν υφίστανται. Αν κατά τη διετία αυτή υπήρξε ή δεν υπήρξε εισόδημα εκτός Ελλάδας, απαιτείται σχετικό έγγραφο από την ξένη φορολογική αρχή, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, μια υποχρέωση που θα ισχύει μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η ψηφιακή διαλειτουργικότητα με την ΑΑΔΕ.Αναφορικά με την απόδειξη της μόνιμης διαμονής, τα έγγραφα διαφοροποιούνται ανάλογα με την εθνικότητα:Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Απαιτείται το «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» (βάσει του Π.Δ. 106/07), το οποίο εκδίδεται από την Αστυνομία μετά από 5 χρόνια συνεχούς παραμονής στη χώρα μας.Υπήκοοι τρίτων χωρών: Χρειάζεται «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» (Ν. 4251/14), ή άδεια ως γονέας ανήλικου Έλληνα πολίτη, ή άδεια 10ετούς διάρκειας, ή άδεια ως σύζυγος πολίτη της ΕΕ.Πολιτικοί πρόσφυγες: Απαιτείται η ειδική άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πρόσφυγα, μαζί με το αντίστοιχο ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage).Ομογενείς: Γίνεται δεκτό το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή άλλος ισοδύναμος τίτλος διαμονής.Στην περίπτωση που η κατάθεση της αίτησης πραγματοποιηθεί μέσω των ΚΕΠ, ο πολίτης πρέπει να επιδείξει ένα επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Για τους Έλληνες πολίτες αυτό μπορεί να είναι η αστυνομική ταυτότητα, μια προσωρινή βεβαίωση, το διαβατήριο, το δίπλωμα οδήγησης ή το βιβλιάριο υγείας. Για τους Ευρωπαίους πολίτες αρκεί η ταυτότητα ή το διαβατήριο, ενώ για τους πολίτες τρίτων χωρών το διαβατήριο ή τα έγγραφα των ελληνικών αρχών. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία είναι ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική αίτηση (ή χορηγείται από το ΚΕΠ), με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις.Η διάρκεια της επιδότησης κλιμακώνεται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης στον φορέα:3 έως 4 πλήρη έτη 3 μήνες5 έως 6 πλήρη έτη 4 μήνες7 έως 8 πλήρη έτη 5 μήνες9 έως 10 πλήρη έτη 6 μήνες11 έως 12 πλήρη έτη 7 μήνες13 έως 14 πλήρη έτη 8 μήνες15 πλήρη έτη και άνω 9 μήνεςΤο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 565,00 ευρώ τον μήνα και ακολουθεί τις επίσημες αναπροσαρμογές του τακτικού επιδόματος ανεργίας. Επισημαίνεται ότι δεν δίνεται καμία προσαύξηση για προστατευόμενα μέλη, δεν καταβάλλονται δώρα εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα κ.λπ.), ούτε καλύπτονται ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια της επιδότησης. Μετά την έγκριση, η πληρωμή ξεκινά αναδρομικά από την ημερομηνία της αίτησης, κατοχυρώνοντας τους δύο πρώτους μήνες. Τα χρήματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα» (μετά τη λήξη κάθε μήνα) με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος δηλώνει εμπρόθεσμα την παρουσία του, και πιστώνονται σε προπληρωμένη κάρτα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας.