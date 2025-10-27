Φάμελλος: Αναγκαία μια πολιτική συμφωνία για ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο
«Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και πολιτική σύνθεση» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Περιοδεία στις Σέρρες πραγματοποίησε τη Δευτέρα 27/10 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ερήμωση της υπαίθρου.
Επίσης, αναφέρθηκε και στη στρατηγική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να προτείνει «με θάρρος και χωρίς κομματικό εγωισμό» την ανάγκη να υπάρχει πολιτική συμφωνία μέσα από διάλογο για ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, «το οποίο όχι απλά θα διώξει τον κ. Μητσοτάκη, αλλά θα εφαρμόσει και προοδευτική πολιτική».
«Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα με υπερβάσεις, διότι αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Και αυτό αποτυπώνεται και εδώ, όπου ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τον Σερραϊκό λαό και τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα: Νέο-μετανάστευση και τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και πολιτική σύνθεση» τόνισε.
Ο κ. Φάμελλος αρχικά, επισκέφθηκε τη μονάδα παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος Marsel στην Κάτω Αμπέλα Σερρών, όπου είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης.
Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Σερρών όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τη διοίκηση και με εργαζόμενους. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το υγειονομικό προσωπικό και οι ιατροί του μετέφεραν την εικόνα αποστελέχωσης που επικρατεί, εξηγώντας ότι τα σημαντικά κενά στο υγειονομικό δυναμικό καθιστούν αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία των κλινικών.
«Έρχονται οι πολίτες στα εξωτερικά ιατρεία και δεν βρίσκουν παθολόγους παρότι κλείνουν ραντεβού. Αλλά δεν υπάρχουν ιατροί παθολόγοι. Και οι παθολόγοι αντιμετωπίζουν πειθαρχικές διώξεις γιατί καλύπτονται μόνο 6 από τις 13 θέσεις παθολόγων του νοσοκομείου» είπε μεταξύ άλλων.
