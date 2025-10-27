Φάμελλος: Αναγκαία μια πολιτική συμφωνία για ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο

«Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και πολιτική σύνθεση» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ