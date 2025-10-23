Στην εφαρμογή της τροπολογίας στρέφεται το Μαξίμου μετά τις αναταράξεις για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το καρφί Άδωνι σε Δένδια

Καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να τραβήξει το σχοινί - Το Μαξίμου επιχειρεί να παρέμβει πυροσβεστικά και να υπερβεί τις αντικρουόμενες απόψεις και θέσεις που αναδείχθηκαν τις προηγούμενες μέρες