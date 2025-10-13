Γεωργιάδης κατά ΚΚΕ για το σχέδιο ειρήνης Τραμπ: «Κλάψτε για την Χαμάς που χάσατε»
Γεωργιάδης κατά ΚΚΕ για το σχέδιο ειρήνης Τραμπ: «Κλάψτε για την Χαμάς που χάσατε»
«Όχι μόνο δεν χαίρεστε που τελειώνει ο πόλεμος, εσείς στεναχωριέστε - Τα μουσουλμανικά κράτη, η Χαμάς και το Ισραήλ αναγνωρίζουν και θέλουν το σχέδιο Τράμπ» είπε ο υπουργός Υγείας στη Βουλή
Σφοδρή σύγκρουση για τις εξελίξεις στην Γάζα είχαν στην ολομέλεια της Βουλής ο Αδωνις Γεωργιάδης και η βουλευτής του ΚΚΕ Παρασκευή Δάγκα.
Ο Υπουργός Υγείας αντιδρώντας στην παρέμβαση της κυρίας Δάγκα που μίλησε για «επιστροφή παλαιστινιακών συνόρων» στα όρια του 1967 διαφωνώντας με το ειρηνευτικό σχέδιο Τράμπ είπε:
«Σήμερα όχι μόνο δεν χαίρεστε που τελειώνει ο πόλεμος, εσείς στεναχωριέστε . Τα μουσουλμανικά κράτη, η Χαμάς και το Ισραήλ αναγνωρίζουν και θέλουν το σχέδιο Τράμπ. Όλος ο κόσμος θέλει το ίδιο. Μόνο το ΚΚΕ δεν το θέλει”. Ο κ. Γεωργιάδης αυξάνοντας την ένταση χαρακτήρισε το ΚΚΕ “υποκριτές. Κλείνετε όλη την μέρα τους δρόμους στην Κηφισίας και παριστάνετε ότι κλαίτε για τα παιδιά και τους αμάχους που χάνονται αλλά τώρα που επιτεύχθη η ειρήνη στεναχωριέστε. Κλάψτε για την Χαμάς που χάσατε. Ο Πρόεδρος Ταμπ και ο Νετανιάχου εξαφάνισαν την Χαμάς για το καλό του κόσμου».
Ο Υπουργός Υγείας αντιδρώντας στην παρέμβαση της κυρίας Δάγκα που μίλησε για «επιστροφή παλαιστινιακών συνόρων» στα όρια του 1967 διαφωνώντας με το ειρηνευτικό σχέδιο Τράμπ είπε:
«Σήμερα όχι μόνο δεν χαίρεστε που τελειώνει ο πόλεμος, εσείς στεναχωριέστε . Τα μουσουλμανικά κράτη, η Χαμάς και το Ισραήλ αναγνωρίζουν και θέλουν το σχέδιο Τράμπ. Όλος ο κόσμος θέλει το ίδιο. Μόνο το ΚΚΕ δεν το θέλει”. Ο κ. Γεωργιάδης αυξάνοντας την ένταση χαρακτήρισε το ΚΚΕ “υποκριτές. Κλείνετε όλη την μέρα τους δρόμους στην Κηφισίας και παριστάνετε ότι κλαίτε για τα παιδιά και τους αμάχους που χάνονται αλλά τώρα που επιτεύχθη η ειρήνη στεναχωριέστε. Κλάψτε για την Χαμάς που χάσατε. Ο Πρόεδρος Ταμπ και ο Νετανιάχου εξαφάνισαν την Χαμάς για το καλό του κόσμου».
Ειδήσεις σήμερα:
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα