Γεωργιάδης κατά ΚΚΕ για το σχέδιο ειρήνης Τραμπ: «Κλάψτε για την Χαμάς που χάσατε»

«Όχι μόνο δεν χαίρεστε που τελειώνει ο πόλεμος, εσείς στεναχωριέστε - Τα μουσουλμανικά κράτη, η Χαμάς και το Ισραήλ αναγνωρίζουν και θέλουν το σχέδιο Τράμπ» είπε ο υπουργός Υγείας στη Βουλή