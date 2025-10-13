Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του - Δείτε φωτογραφίες





Η κηδεία της Ελένης Κυρανάκη που πάλεψε με τον καρκίνο και έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αθήνα. Το «παρών» έδωσαν μέλη της κυβέρνησης όπως ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Το τελευταίο «αντίο» στην μητέρα του, Ελένη, που έφυγε από τη ζωή είπε σήμερα ο«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά» έγραψε στην ανάρτηση με την οποία την αποχαιρέτησε πριν μερικές ημέρες. Η μητέρα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πάλεψε με τον καρκίνο και προ ολίγων ημερών άφησε την τελευταία της πνοή.«Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό. Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη. Θα σε αγαπώ για πάντα» κατέληγε στην ανάρτησή του.Δείτε φωτογραφίες: