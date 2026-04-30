Ενόχληση Άγκυρας για τη συμμαχία Αθήνας - Παρισιού: Κάθε στρατιωτική συνεργασία κατά της Τουρκίας δεν θα πετύχει
Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις Μακρόν και Μητσοτάκη πριν μερικές ημέρες στην Αθήνα και αντέδρασε για το σενάριο αποστολής Γάλλων στρατιωτών στην Κύπρο
Την ενόχλησή της για όσα συζητήθηκαν και ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες στην Αθήνα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν, κατά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στη χώρα μας, έδειξε το πρωί της Πέμπτης η Άγκυρα. Σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, γίνεται λόγο για δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών που στοχοποιούν την Άγκυρα, οι οποίες - όπως προστίθεται - δεν συνάδουν με τις αρχές της συμμαχίας και της αλληλεγγύης.
Ειδική αναφορά γίνεται τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα, με το τουρκικό υπουργείο να υποστηρίζει ότι δηλώσεις και σενάρια που διατυπώνονται «ενισχύουν την ένταση και ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας». Παράλληλα, η Τουρκία υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που θα επιδιώξει να στραφεί εναντίον της «δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας».
«Όπως έχει τονίσει και ο υπουργός μας, σε κάθε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα, εκείνοι που θα επιλέξουν να σταθούν απέναντι στην Τουρκία δεν θα ωφεληθούν, σε αντίθεση με όσους συνεργαστούν μαζί της», αναφέρεται.
Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συνεργασία ή συμμαχία που θα επιχειρήσει να στραφεί κατά της Τουρκίας «δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας», ενώ προστίθεται πως, σε ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας «κερδισμένοι θα είναι όσοι επιλέξουν τη συνεργασία με την Τουρκία και όχι την αντιπαράθεση».
Θυμίζεται πως κατά την παρουσία του στην Αθήνα, ο Μακρόν ξεκαθάρισε στον Μητσοτάκη πως «αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς». Λίγες ημέρες νωρίτερα, κατά την παρουσία του στην Κύπρο, είχε μιλήσει με τον Νίκο Χριστοδουλίδη για ενίσχυση της γαλλικής παρουσίας στην περιοχή, στο κομμάτι της ασφάλειας.
Όπως επισημαίνεται, η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί υποχωρήσεις σε ζητήματα που αφορούν τα εθνικά της συμφέροντα και εκείνα της Βόρειας Κύπρου.
Σύμφωνα με όσα επισημαίνει το τουρκικό υπουργείο, το καθεστώς ασφάλειας της Κύπρου καθορίζεται από διεθνείς συμφωνίες και η ίδια η Τουρκία αποτελεί εγγυήτρια δύναμη. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι αναφορές για αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στη Νότια Κύπρο δεν συνοδεύονται από σαφή αιτιολόγηση ως προς τις ανάγκες ασφάλειας που καλύπτουν.
«Τέτοιες πρωτοβουλίες ενδέχεται να διαταράξουν την εύθραυστη ισορροπία στην περιοχή και να εντείνουν την ένταση», αναφέρεται, με την Τουρκία να καλεί σε αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα και να δημιουργήσουν νέους κινδύνους ασφάλειας.
Αντιδράσεις για πιθανή γαλλική στρατιωτική παρουσία στην ΚύπροΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας τοποθετήθηκε και για τις πληροφορίες περί ενδεχόμενης ανάπτυξης γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τα κίνητρα μιας τέτοιας κίνησης.
