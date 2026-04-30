Η Αγία Ειρήνη γίνεται επίσημα πολιούχος της Σαντορίνης
Μετά από αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού και Νήσων προς το δημοτικό συμβούλιο Θήρας, η Αγία Ειρήνη ανακηρύχθηκε επίσημα Πολιούχος της Σαντορίνης.
Η σύνδεση του νησιού με την Αγία Ειρήνη έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, το όνομα «Σαντορίνη» προέρχεται από το «Santa Irini», όπως αποκαλούσαν το νησί οι Λατίνοι κατά τον Μεσαίωνα προς τιμήν της Αγίας, όπως αναφέρει το cyclades24.gr.
Φέτος, για πρώτη φορά, ο εορτασμός της Αγίας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα την Τρίτη 5 Μαΐου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες με τις καθιερωμένες θρησκευτικές τελετές από την Ιερά Μητρόπολη Θήρας, ενώ στις 18:30, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, θα ακολουθήσει το επίσημο επετειακό πρόγραμμα, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων του νησιού.
Το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη Σωκράτη Χάρη. Στο πλαίσιο της ημέρας θα πραγματοποιηθούν και τα αποκαλυπτήρια της προτομής της Λούλας και του Ευάγγελου Νομικού, ως ένδειξη τιμής προς την οικογένεια που πριν από 45 χρόνια κατασκεύασε το τελεφερίκ της Σαντορίνης.
