Το ΠΑΣΟΚ ζητά Προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Προανακριτική έρευνα για πράξεις και παραλείψεις του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και της υφυπουργού, Φωτεινής Αραμπατζή , για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά το ΠΑΣΟΚ καταθέτοντας στη Βουλή πρόταση για τη σύσταση Ειδικής προανακριτικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.Το κείμενο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στηρίζεται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά των δύο πρώην στελεχών της κυβέρνησης.Σύμφωνα με την πρόταση, οι αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών και τα στοιχεία της δικογραφίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή σκιαγραφούν, όπως υποστηρίζει το κόμμα, ένα «οργανωμένο και συστηματικό σύστημα» παράνομων ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα, με πολιτικές παρεμβάσεις και εξυπηρέτηση «ημετέρων».Το ΠΑΣΟΚ μιλά για εκτεταμένη πρακτική που οδήγησε σε σημαντική οικονομική ζημία για εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, αλλά και σε διασπάθιση κοινοτικών πόρων, εκτιμώντας ότι οι παράνομες ενισχύσεις ενδέχεται να προσεγγίζουν τα 800 εκατ. ευρώ για την περίοδο από το 2017 έως το 2025.Στο δια ταύτα της πρότασης βρίσκονται οι Λιβανός - Αραμπατζή, για τους οποίους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκύπτουν ενδείξεις για εμπλοκή σε αδικήματα όπως ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το ΠΑΣΟΚ ζητά τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, τονίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και προστασίας των πραγματικών δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων.



«Για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας»

Σε ανάρτησή του ο Σπήλιος Λιβανός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας», ενώ επισημαίνει ότι όσοι έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζουν ότι η εμπλοκή του ονόματός του είναι άδικη και ανυπόστατη.«Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει. Αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή. Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ».