Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Πέθανε η μητέρα του - To συγκινητικό «αντίο» του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωνσταντίνος Κυρανάκης Μητέρα Καρκίνος

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Πέθανε η μητέρα του - To συγκινητικό «αντίο» του

Ήσουν δυνατή και περήφανη, θα σε αγαπώ για πάντα, γράφει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Πέθανε η μητέρα του - To συγκινητικό «αντίο» του
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τον θάνατο της μητέρας του μετά από μάχη με τον καρκίνο ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά» γράφει στην ανάρτησή του την οποία συνοδεύει με δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη η μητέρα του τον αγκαλιάζει και στη δεύτερη είναι δίπλα του με τον ίδιο μωρό.

«Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό. Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη.Θα σε αγαπώ για πάντα❤️» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Κυρανάκης.


Ειδήσεις σήμερα:

Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο τον στρατιώτη Νίκο Γκάτση: Νοσοκόμα ρωτούσε ασθενείς αν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ

Αναστάτωση στην Basket League: Απόφαση της ΓΓΑ «παγώνει» έξι προπονητές, ανάμεσά τους και τον Εργκίν Αταμάν

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον σύντροφό της στην Αμερική - Δείτε το βίντεο
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης