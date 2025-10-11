Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Πέθανε η μητέρα του - To συγκινητικό «αντίο» του
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Πέθανε η μητέρα του - To συγκινητικό «αντίο» του
Ήσουν δυνατή και περήφανη, θα σε αγαπώ για πάντα, γράφει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών
Τον θάνατο της μητέρας του μετά από μάχη με τον καρκίνο ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά» γράφει στην ανάρτησή του την οποία συνοδεύει με δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη η μητέρα του τον αγκαλιάζει και στη δεύτερη είναι δίπλα του με τον ίδιο μωρό.
«Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό. Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη.Θα σε αγαπώ για πάντα❤️» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Κυρανάκης.
