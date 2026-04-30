Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει μέτωπο διεύρυνσης με φόντο τον Τσίπρα, σήμερα ανακοινώνεται η ένταξη Φαραντούρη
Η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με ανοιχτές πόρτες για στελέχη από όμορους χώρους και πρώτο βήμα την ένταξη του ευρωβουλευτή στο ΠΑΣΟΚ και στους Ευρωσοσιαλιστές
Σε ένα ιδιότυπο μπρα ντε φερ με τον Αλέξη Τσίπρα, στελέχη του οποίου από την προηγούμενη περίοδο αρχίζουν να προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ, προσέρχεται η Χαριλάου Τρικούπη με φόντο τις προσεχείς εθνικές εκλογές.
Τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός προσπαθεί να αφήσει πίσω του την «Ιθάκη» και να περάσει στα «αποκαλυπτήρια» του νέου κόμματος με τους ει δυνατόν καλύτερους όρους, το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι θα δώσει σκληρή μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε όλα τα πεδία. Ένα από αυτό είναι το πεδίο της διεύρυνσης, όπου επιχειρεί τα επόμενα βήματα για την ένταξη στο κόμμα στελεχών από όμορους χώρους, όπως από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι ανοιχτές οι πόρτες του ΠΑΣΟΚ», λέει ο Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος χθες από το Action 24 τάχθηκε υπέρ της αμφίπλευρης διεύρυνσης και της ένταξης στελεχών στο ΠΑΣΟΚ χωρίς face control. Ως επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης κινείται πλέον στη «γραμμή» επιτάχυνσης των ρυθμών, ώστε σε άμεσο χρόνο να έχουν «επιστρέψει» στο ΠΑΣΟΚ πολλά στελέχη από το λεκανοπέδιο και την περιφέρεια. Σήμερα πάντως ο νέος κύκλος των προσχωρήσεων, ξεκινά εκτός απροόπτου με την ανακοίνωση της ένταξης στο ΠΑΣΟΚ του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος παραιτούμενος από την Ευρωπαϊκή Αριστερά θα καταθέσει αίτημα προσχώρησης και στην οικογένεια των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
Η προσχώρηση Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ έχει επί της ουσίας προαναγγελθεί και από τον ίδιο σε όλες τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του, μέσω των οποίων έκανε λόγο για την ανάγκη «πολιτικής αλλαγής» και συσπείρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων» γύρω από έναν «στιβαρό πολιτικό πόλο με πρόγραμμα, στελέχωση και οργάνωση». Η μετακίνησή του ευρωβουλευτή που εκλέχτηκε για πρώτη φορά με τη «σημαία» του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η δε ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην οικογένεια των ευρωσοσιαλιστών, ήταν κάτι στο οποίο είχε επί της ουσίας αναφερθεί από την «εποχή» των εσωκομματικών εκλογών και αναταράξεων στον ΣΥΡΙΖΑ το 2024, όταν ο ευρωβουλευτής τασσόταν υπέρ της συσπείρωσης των «προοδευτικών δυνάμεων» στην Ευρώπη.
Η ένταξη του Νικόλα Φαραντούρη στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών δεν έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία. Ήδη πριν την εκλογή του στην ευρωβουλή, αλλά και κατόπιν κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ των υποψηφίων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2024, ο Φαραντούρης είχε ταχθεί «υπέρ της συσπείρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ευρώπη ως ανάχωμα στην ακροδεξιά και στην αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας». Ο ίδιος στη συνέχεια άρχισε να οργανώνει εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν είτε στελέχη, είτε βουλευτές και ευρωβουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και τους ευρωσοσιαλιστές, προκαλώντας συχνά δυσφορία στην Κουμουνδούρου. Η διαγραφή του πάντως από τον Σωκράτη Φάμελλο ανακοινώθηκε μετά από την εκδήλωση με την πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών Μαρία Καρυστιανού στις Βρυξέλλες για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Στην εκδήλωση αυτή βέβαια συμμετείχε και ο Ισπανός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής, πρώην υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης Θαπατέρο στην Ισπανία και πρόεδρoς της επιτροπής ελευθεριών (LIBE), Χουάν Φερνάντο Λόπεζ Αγκιλάρ, με τον οποίο ο Φαραντούρης συνεργάζεται στενά στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία οι δύο τους είναι συντονιστές. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι ο κ. Φαραντούρης έχει στενή συνεργασία για την προώθηση διάφορων θεμάτων στην ευρωβουλή και με τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους κ.κ. Νίκο Παπανδρέου, Γιάννη Μανιάτη (και αντιπρόεδρος των ευρωσοσιαλιστών) και Σάκη Αρναούτογλου.
Η νέα φάση διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρηθεί με την ένταξη και άλλων στελεχών σε επόμενο τόνο. Ακούγεται όλο και πιο έντονα για παράδειγμα η «επιστροφή» στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη (παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) και της Θεοδώρας Τζάκρη (ανεξάρτητη που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ), όπως και του Θάνου Μωραίτη. Δεν αποκλείεται και η ένταξη στις βουλευτικές λίστες του ΠΑΣΟΚ, του Ευάγγελου Αποστολάκη- κάποιοι λένε τελευταία ότι μπορεί να κατέβει με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Πειραιά.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει σήμερα το μεσημέρι μαζί με τους αρμόδιους Τομεάρχες συνάντηση με το ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προκειμένου να συζητήσουν για την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του κόμματος που αφορά στις τράπεζες.
