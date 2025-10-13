Στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα μετά από πρόσκληση Τραμπ σήμερα ο Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα είναι εκεί μαζί με την Κύπρο
«Απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη» έγραψε ο πρωθυπουργός για την πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ
Στην Αίγυπτο θα βρεθεί το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα μετά από πρόσκληση που απηύθυνε σε Ελλάδα αλλά και Κύπρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Λίγο νωρίτερα ο πρωθυπουργός θα έχει (την καθιερωμένη μηνιαία) συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
«Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη» έγραψε ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του.
Ειδικά, δε, για το περιεχόμενο της συμφωνίας αφού έκανε λόγο για «μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή» επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο γράφοντας ότι «αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας».
«Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι «η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη».
Στη Σύνοδο αναμένεται να παραστούν ηγέτες από τον αραβικό κόσμο και τη Δύση, μεταξύ άλλων οι ηγέτες Κατάρ, Ιορδανίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, αλλά και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο ΓΓ του ΟΗΕ.
Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ αποτελεί, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κύπριου Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, σαφή αναγνώριση του αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας ως αξιόπιστου συνομιλητή και γέφυρας συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Όπως σημειώνει στη δήλωση του, ο κ. Λετυμπιώτης, η παρουσία του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο υπογραμμίζει τη συνεκτική εξωτερική πολιτική της Λευκωσίας και συνδέεται άμεσα με την πρωτοβουλία «Αμαλθεία», τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο από την Κύπρο προς τη Γάζα που ενεργοποιήθηκε το 2024 και ενισχύθηκε το 2025. Η Λευκωσία προβάλλει τη γεωγραφική εγγύτητα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας ως «φυσική γέφυρα» για την ευρωπαϊκή δράση στη μεταπολεμική φάση, κάτι που αναγνωρίστηκε τόσο από την ΕΕ όσο και από εταίρους όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.
Ο ρόλος της Κύπρου και η «Αμαλθεία»
