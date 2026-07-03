Σύγκρουση στη Βουλή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα: «Η τοξικότητα μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός δολοφόνου», «χυδαία επιχείρηση εργαλειοποίησης»
Σύγκρουση στη Βουλή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα: «Η τοξικότητα μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός δολοφόνου», «χυδαία επιχείρηση εργαλειοποίησης»
Ο υφ. Εργασίας Κώστας Καραγκούνης έκανε λόγο για «τοξική ρητορική», προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τους Νάσο Ηλιόπουλο, Αλέξανδρο Καζαμία και Τζώρτζια Κεφαλά να καταγγέλλουν «εργαλειοποίηση»
Σφοδρή σύγκρουση για την τρομοκρατική επίθεση κατά τριών στελεχών της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ο Κώστας Καραγκούνης επιστρέφοντας το γάντι στην αντιπολίτευση που υποστηρίζει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί «χυδαία εργαλειοποίηση» του τραγικού περιστατικού για να επιτεθεί στην Αριστερά είπε πως η τοξική ρητορική των κομμάτων της μειοψηφίας μπορεί να «οπλίσει το χέρι κάποιου τρελού, κάποιου δολοφόνου».
«Η παράταξή μας, έχει χάσει πάρα πολλά στελέχη, πάρα πολλούς ανθρώπους από την πολιτική βία, από στυγνούς δολοφόνους του κοινού ποινικού δικαίου. Και αλήθεια είναι ότι κάποιοι σύντροφοι κάποιων από εδώ μέσα πηγαίνατε σε δικαστικές αίθουσες και στηρίζατε δολοφόνους. Νομιμοποιούσατε με τη στάση σας αυτούς τους εγκληματίες. Χάσαμε πρόσφατα τη Βάγια Νέστορα. Είχαμε επιθέσεις εναντίον συναδέλφων. Και γιατί όλα αυτά; Γιατί πολύ απλά ήταν Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχετε ντροπή να έρχεστε σήμερα να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, όταν είναι νωπό, αγαπητέ κύριε Κατσιώτη, το αίμα που έχει χυθεί;» είπε αρχικά ο υφυπουργός Εργασίας για να προσθέσει:
«Και άκουσα να γίνονται αναφορές στον Γραμματέα ότι φταίει ο Κυρανάκης για όλα αυτά. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό που γίνεται. Ή δεν έχετε επαφή με την πραγματικότητα, ή δεν ξέρετε τι λέτε, ή κάποιοι συνειδητά επενδύετε στην τοξικότητα. Και πότε το κάνετε αυτό; Γιατί άκουσα να αναρωτιέστε πώς το κάνουμε αυτό».
«Από χθες το βράδυ όμως, υπάρχει και μια χυδαία επιχείρηση εργαλειοποίησης και στοχοποίησης της Αριστεράς από το σύνολο της Κυβέρνησης με πρώτο τον κ. Κυρανάκη. Και για να λέμε μερικά πράγματα και να ξαναγράψουμε την ιστορία αυτού του τόπου: Είναι δικαίωμα του Κυρανάκη να μιλάει με τον τρόπο που μιλάει ο ακροδεξιός βούρκος» για να θυμηθεί στην συνέχεια τις οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης και τον ΕΛΑΣ.
«Κατανοώ την ανάγκη του κ. Κυρανάκη να ξεπλένει τους δωσίλογους, να ξεπλένει τους συνεργάτες των ναζί».
Πάντως, η τοποθέτηση του κ. Καραγκούνη και η αναφορά του για την ρητορική που οπλίζει το χέρι των δολοφόνων, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πλεύσης Ελευθερίας.
-Κώστας Καραγκούνης: «Μπορεί» είπα.
-Αλέξανδρος Καζαμίας: Μπορεί. Κι εγώ σας λέω ότι εμείς δεν οπλίζουμε κανενός το χέρι. Όλος ο αγώνας που κάνουμε κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής της Κυβέρνησής σας είναι ένας αγώνας που έχει σκοπό να πάνε οι ύποπτοι και οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε μη λέτε ότι οπλίζουμε το χέρι κανενός. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Τα ίδια λέει και με τις δικογραφίες που φέρνει κατά μελών της Κυβέρνησης και κατά Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πάτε να πείτε «μπορεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να οπλίζει το χέρι»; Κάνετε λογικά άλματα τα οποία είναι απαράδεκτα.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Αυτά που θέλω να πω εγώ είναι ότι σήμερα πραγματικά η Νέα Δημοκρατία ήταν η μόνη που έκανε αυτές τις εκτιμήσεις σήμερα για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, γιατί κανένας από την Αντιπολίτευση δεν έμεινε αμέτοχος και σιωπηλός. Πρώτον, όλοι εκφραστήκαμε και δεύτερον, κανείς φυσικά δεν είπε ότι η Βάγια Νέστορα πέθανε, επειδή ήταν Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος που το είπε αυτό είναι ο κ. Καραγκούνης και διάφοροι άλλοι που μίλησαν. Με αυτήν τη συνεπαγωγή, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για εσάς και τα στελέχη σας, εσείς οπλίζετε τα χέρια, κύριε Καραγκούνη. Κανένας από την Αντιπολίτευση δεν έκανε κάτι τέτοιο. Εξαιρετικά επικίνδυνος αυτός ο χαρακτηρισμός. Πώς βγάζετε συμπεράσματα;
-Κώστας Καραγκούνης: Γιατί πέθανε;
-Τζώρτζια Κεφαλά: Εγώ θα σας πω γιατί πέθανε; Δεν έχω ιδέα γιατί πέθανε. Ούτε οι αρχές έχουν καμία ιδέα ακόμα. Εσείς βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα όμως.
-Μαρία Συρεγγέλα: Τρία στελέχη ταυτόχρονα;
-Ιωάννης Πλακιωτάκης (προεδρεύων):Παρακαλώ, όχι διάλογο.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Τρία στελέχη. Βγάλατε το συμπέρασμα εσείς ότι είναι λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Εσείς το είπατε αυτό.
-Κώστας Καραγκούνης: Τρεις Βουλευτές στοχοποιήθηκαν.
-Ιωάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Εσείς το είπατε αυτό.
-Ιωάννης Πλακιωτάκης: Κυρία Κεφαλά, να απευθύνεστε στο Σώμα. Παρακαλώ, κυρία Κεφαλά.
-Κώστας Καραγκούνης: …(Δεν ακούστηκε)
-Τζώρτζια Κεφαλά: Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, κύριε Καραγκούνη. Εσείς πείτε τι λέτε και αν είναι επικίνδυνο αυτό που λέτε.
-Κώστας Καραγκούνης: Δεν θα έπρεπε να συζητάμε αν ήταν πολιτική στοχοποίηση;
-Τζώρτζια Κεφαλά: Φυσικά. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε κάτι που δεν γνωρίζουμε, κύριε Καραγκούνη. Δεν θα έπρεπε να το συζητάμε καν.
-Ιωάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι διακοπές.
-Κώστας Καραγκούνης: Να ψάξουμε να βρούμε ποιοι ήταν.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Να βγάλω το συμπέρασμα ότι επειδή είναι νεοδημοκράτες τους σκοτώνουν; Είναι τραγικό αυτό που λέτε. Είναι τραγικό και επικίνδυνο.
-Κώστας Καραγκούνης:Έγινε στοχοποίηση σε τρεις συναδέλφους. Το καταλάβατε ή δεν το έχετε καταλάβει;
-Ιωάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, παρακαλώ.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Κι αυτό τι σημαίνει;
-Κώστας Καραγκούνης: Η Βάγια Νέστορα πέθανε.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Θέλετε να βγάλετε και κανένα συμπέρασμα για οποιονδήποτε άνθρωπο έρχεται σε κίνδυνο; Δολοφονείται ή οτιδήποτε μπορεί να παθαίνει ή θάνατο, εσείς βγάζετε συμπεράσματα;
-Κώστας Καραγκούνης: Κάποιος πέρασε απ’ έξω…
-Τζώρτζια Κεφαλά: Βγάζετε συμπεράσματα; Είναι σαν να λέμε ότι επειδή δυο αλλοδαποί έκαναν δολοφονία αυτό σημαίνει ότι οι αλλοδαποί δολοφονούν.
-Κώστας Καραγκούνης:Δηλαδή, γιατί πέθανε; Ήταν απλός πολίτης;
-Ιωάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Έχετε το δικαίωμα να δευτερολογήσετε.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Δεν έχει κανένα συνειρμό το σκεπτικό σας.
-Κώστας Καραγκούνης: Σας παρακαλώ. Μην το κάνετε χειρότερο.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Δεν σας παρακαλώ καθόλου. Εσείς κάνετε χειρότερα τα πράγματα ούτε εμείς. Κανένας δεν έχει χρησιμοποιήσει τέτοιες εκφράσεις. Κανείς. Μόνο εσείς το κάνετε αυτό και είναι ολοφάνερος ο λόγος που το κάνετε. Και είναι κρίμα. Δεν είναι αυτό το πράγμα πολιτική αντιπαράθεση.
Ο Κώστας Καραγκούνης επιστρέφοντας το γάντι στην αντιπολίτευση που υποστηρίζει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί «χυδαία εργαλειοποίηση» του τραγικού περιστατικού για να επιτεθεί στην Αριστερά είπε πως η τοξική ρητορική των κομμάτων της μειοψηφίας μπορεί να «οπλίσει το χέρι κάποιου τρελού, κάποιου δολοφόνου».
«Η παράταξή μας, έχει χάσει πάρα πολλά στελέχη, πάρα πολλούς ανθρώπους από την πολιτική βία, από στυγνούς δολοφόνους του κοινού ποινικού δικαίου. Και αλήθεια είναι ότι κάποιοι σύντροφοι κάποιων από εδώ μέσα πηγαίνατε σε δικαστικές αίθουσες και στηρίζατε δολοφόνους. Νομιμοποιούσατε με τη στάση σας αυτούς τους εγκληματίες. Χάσαμε πρόσφατα τη Βάγια Νέστορα. Είχαμε επιθέσεις εναντίον συναδέλφων. Και γιατί όλα αυτά; Γιατί πολύ απλά ήταν Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχετε ντροπή να έρχεστε σήμερα να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, όταν είναι νωπό, αγαπητέ κύριε Κατσιώτη, το αίμα που έχει χυθεί;» είπε αρχικά ο υφυπουργός Εργασίας για να προσθέσει:
«Και άκουσα να γίνονται αναφορές στον Γραμματέα ότι φταίει ο Κυρανάκης για όλα αυτά. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό που γίνεται. Ή δεν έχετε επαφή με την πραγματικότητα, ή δεν ξέρετε τι λέτε, ή κάποιοι συνειδητά επενδύετε στην τοξικότητα. Και πότε το κάνετε αυτό; Γιατί άκουσα να αναρωτιέστε πώς το κάνουμε αυτό».
Ο κ. Καραγκούνης συνεχίζοντας την τοποθέτηση του υποστήριξε:«Όταν έρχεστε και λέτε μέσα στο Κοινοβούλιο ότι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, το κάνετε άθελά σας, το κάνετε από πολιτική άγνοια; Διότι αν είναι έτσι -και προφανώς αυτό θέλω να πιστέψω, ότι το κάνετε από πολιτική αφέλεια- παράλληλα όμως μπορεί και να οπλίζετε το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω -γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα- κάποιον δολοφόνο. Και τελικά έγινε αυτό που έγινε. Αυτό σημαίνει πραγματικά τοξικότητα. Και σταματήστε να το κάνετε όσοι το κάνετε».
Η τοποθέτηση ΗλιόπουλουΕίχε προηγηθεί η τοποθέτηση του κ. Νάσου Ηλιόπουλου ο οποίος είπε μεταξύ άλλων:
«Από χθες το βράδυ όμως, υπάρχει και μια χυδαία επιχείρηση εργαλειοποίησης και στοχοποίησης της Αριστεράς από το σύνολο της Κυβέρνησης με πρώτο τον κ. Κυρανάκη. Και για να λέμε μερικά πράγματα και να ξαναγράψουμε την ιστορία αυτού του τόπου: Είναι δικαίωμα του Κυρανάκη να μιλάει με τον τρόπο που μιλάει ο ακροδεξιός βούρκος» για να θυμηθεί στην συνέχεια τις οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης και τον ΕΛΑΣ.
«Κατανοώ την ανάγκη του κ. Κυρανάκη να ξεπλένει τους δωσίλογους, να ξεπλένει τους συνεργάτες των ναζί».
Πάντως, η τοποθέτηση του κ. Καραγκούνη και η αναφορά του για την ρητορική που οπλίζει το χέρι των δολοφόνων, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πλεύσης Ελευθερίας.
Ο διάλογος έχει ως εξής:-Αλέξανδρος Καζαμίας: Κύριε Καραγκούνη, σας άκουσα λίγο νωρίτερα που μιλήσατε, μεταξύ άλλων, για τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα, για τον οποίο έχουμε εκφράσει από το πρωί την αποδοκιμασία μας και τον αποτροπιασμό μας και τη θλίψη μας. Είπατε στην Αντιπολίτευση ότι, όταν ασκούμε κριτική κατά της Κυβέρνησης λέγοντας ότι υπάρχουν κλέφτες, υπάρχουν απατεώνες, οπλίζουμε το χέρι αυτών που έκαναν αυτήν την…
-Κώστας Καραγκούνης: «Μπορεί» είπα.
-Αλέξανδρος Καζαμίας: Μπορεί. Κι εγώ σας λέω ότι εμείς δεν οπλίζουμε κανενός το χέρι. Όλος ο αγώνας που κάνουμε κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής της Κυβέρνησής σας είναι ένας αγώνας που έχει σκοπό να πάνε οι ύποπτοι και οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε μη λέτε ότι οπλίζουμε το χέρι κανενός. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Τα ίδια λέει και με τις δικογραφίες που φέρνει κατά μελών της Κυβέρνησης και κατά Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πάτε να πείτε «μπορεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να οπλίζει το χέρι»; Κάνετε λογικά άλματα τα οποία είναι απαράδεκτα.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Αυτά που θέλω να πω εγώ είναι ότι σήμερα πραγματικά η Νέα Δημοκρατία ήταν η μόνη που έκανε αυτές τις εκτιμήσεις σήμερα για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, γιατί κανένας από την Αντιπολίτευση δεν έμεινε αμέτοχος και σιωπηλός. Πρώτον, όλοι εκφραστήκαμε και δεύτερον, κανείς φυσικά δεν είπε ότι η Βάγια Νέστορα πέθανε, επειδή ήταν Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος που το είπε αυτό είναι ο κ. Καραγκούνης και διάφοροι άλλοι που μίλησαν. Με αυτήν τη συνεπαγωγή, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για εσάς και τα στελέχη σας, εσείς οπλίζετε τα χέρια, κύριε Καραγκούνη. Κανένας από την Αντιπολίτευση δεν έκανε κάτι τέτοιο. Εξαιρετικά επικίνδυνος αυτός ο χαρακτηρισμός. Πώς βγάζετε συμπεράσματα;
-Κώστας Καραγκούνης: Γιατί πέθανε;
-Τζώρτζια Κεφαλά: Εγώ θα σας πω γιατί πέθανε; Δεν έχω ιδέα γιατί πέθανε. Ούτε οι αρχές έχουν καμία ιδέα ακόμα. Εσείς βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα όμως.
-Μαρία Συρεγγέλα: Τρία στελέχη ταυτόχρονα;
-Ιωάννης Πλακιωτάκης (προεδρεύων):Παρακαλώ, όχι διάλογο.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Τρία στελέχη. Βγάλατε το συμπέρασμα εσείς ότι είναι λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Εσείς το είπατε αυτό.
-Κώστας Καραγκούνης: Τρεις Βουλευτές στοχοποιήθηκαν.
-Ιωάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Εσείς το είπατε αυτό.
-Ιωάννης Πλακιωτάκης: Κυρία Κεφαλά, να απευθύνεστε στο Σώμα. Παρακαλώ, κυρία Κεφαλά.
-Κώστας Καραγκούνης: …(Δεν ακούστηκε)
-Τζώρτζια Κεφαλά: Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, κύριε Καραγκούνη. Εσείς πείτε τι λέτε και αν είναι επικίνδυνο αυτό που λέτε.
-Κώστας Καραγκούνης: Δεν θα έπρεπε να συζητάμε αν ήταν πολιτική στοχοποίηση;
-Τζώρτζια Κεφαλά: Φυσικά. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε κάτι που δεν γνωρίζουμε, κύριε Καραγκούνη. Δεν θα έπρεπε να το συζητάμε καν.
-Ιωάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι διακοπές.
-Κώστας Καραγκούνης: Να ψάξουμε να βρούμε ποιοι ήταν.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Να βγάλω το συμπέρασμα ότι επειδή είναι νεοδημοκράτες τους σκοτώνουν; Είναι τραγικό αυτό που λέτε. Είναι τραγικό και επικίνδυνο.
-Κώστας Καραγκούνης:Έγινε στοχοποίηση σε τρεις συναδέλφους. Το καταλάβατε ή δεν το έχετε καταλάβει;
-Ιωάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, παρακαλώ.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Κι αυτό τι σημαίνει;
-Κώστας Καραγκούνης: Η Βάγια Νέστορα πέθανε.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Θέλετε να βγάλετε και κανένα συμπέρασμα για οποιονδήποτε άνθρωπο έρχεται σε κίνδυνο; Δολοφονείται ή οτιδήποτε μπορεί να παθαίνει ή θάνατο, εσείς βγάζετε συμπεράσματα;
-Κώστας Καραγκούνης: Κάποιος πέρασε απ’ έξω…
-Τζώρτζια Κεφαλά: Βγάζετε συμπεράσματα; Είναι σαν να λέμε ότι επειδή δυο αλλοδαποί έκαναν δολοφονία αυτό σημαίνει ότι οι αλλοδαποί δολοφονούν.
-Κώστας Καραγκούνης:Δηλαδή, γιατί πέθανε; Ήταν απλός πολίτης;
-Ιωάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Έχετε το δικαίωμα να δευτερολογήσετε.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Δεν έχει κανένα συνειρμό το σκεπτικό σας.
-Κώστας Καραγκούνης: Σας παρακαλώ. Μην το κάνετε χειρότερο.
-Τζώρτζια Κεφαλά: Δεν σας παρακαλώ καθόλου. Εσείς κάνετε χειρότερα τα πράγματα ούτε εμείς. Κανένας δεν έχει χρησιμοποιήσει τέτοιες εκφράσεις. Κανείς. Μόνο εσείς το κάνετε αυτό και είναι ολοφάνερος ο λόγος που το κάνετε. Και είναι κρίμα. Δεν είναι αυτό το πράγμα πολιτική αντιπαράθεση.
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