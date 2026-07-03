Σύγκρουση στη Βουλή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα: «Η τοξικότητα μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός δολοφόνου», «χυδαία επιχείρηση εργαλειοποίησης»