Νίκος Ρωμανός: Σκεφτείτε τι θα γινόταν σήμερα στη χώρα αν η Αφροδίτη Νέστορα ήταν αριστερή

«Είναι αστείο και εξοργιστικό να μας κατηγορεί κομμάτι της αντιπολίτευσης που όλο το προηγούμενο διάστημα σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της Αστυνομίας ήταν απέναντι και τη λιθοβολούσε» είπε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού