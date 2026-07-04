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Φωτιά στη Λεωφόρο Κηφισού, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία
Φωτιά στη Λεωφόρο Κηφισού, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία
Πυρκαγιά ξέσπασε στο διαχωριστικό διάζωμα της Λεωφόρου Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφεια, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2026 η φωτιά σε διαχωριστικό διάζωμα της Λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο του κεντρικού διαζώματος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεσή της. Παράλληλα, η παρουσία των πυροσβεστικών οχημάτων και οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκάλεσαν έντονη επιβάρυνση στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, δυσχέρεια παρατηρήθηκε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, με τις καθυστερήσεις να επηρεάζουν μεγάλο αριθμό οδηγών που κινούνταν στην περιοχή.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο του κεντρικού διαζώματος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεσή της. Παράλληλα, η παρουσία των πυροσβεστικών οχημάτων και οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκάλεσαν έντονη επιβάρυνση στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, δυσχέρεια παρατηρήθηκε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, με τις καθυστερήσεις να επηρεάζουν μεγάλο αριθμό οδηγών που κινούνταν στην περιοχή.
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