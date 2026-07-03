Επιστολή Τασούλα σε Τραμπ: Οι δεσμοί Ελλάδας - ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένοι σε κοινές αξίες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθύνθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο με αφορμή την 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ