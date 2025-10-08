Ο Βάρρας κατήγγειλε τον Βορίδη για την αποπομπή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Η έντονη αντίδραση του πρώην υπουργού

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι απομακρύνθηκε λόγω ελέγχων σε «ύποπτα» ΑΦΜ, ενώ ο Μάκης Βορίδης έκανε λόγο για «ανυπόστατους και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς»





Πάντως, οι ισχυρισμοί Βάρρα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κ. Βορίδη ο οποίος χαρακτηρίζει τις εις βάρος του καταγγελίες “θεωρητική κατασκευή χωρίς υπόβαθρο” .







Βορίδης: Αν επιθυμούσε να είναι ειλικρινής, θα έλεγε γιατί ζήτησα την παραίτησή του Ο πρώην υπουργός σε ανάρτησή του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας κατάθεσης Βάρρα σημείωσε: “Από την κατάθεση του κ. Βάρρα, ακούσαμε σήμερα ότι απεπέμφθη κατ’ απαίτηση της Neuropublic, του κ. Δημήτρη Μελά και της Τράπεζας Πειραιώς. Αναρωτιέται, όμως, κανείς: σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό; Υπάρχει μαρτυρία, συνομιλία ή έγγραφο που να τον επιβεβαιώνει; Καμία αναφορά. Μία ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο. Εξάλλου, αν πράγματι επιθυμούσε να είναι ειλικρινής, θα ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησα την παραίτησή του. Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε εκτενώς. Δεν θυμάται τι του είπα; Και, ασφαλώς, ουδείς εξ αυτών που επικαλείται ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του” αναφέρει ο πρώην υπουργός για να προσθέσει “Ο κ. Βάρρας ισχυρίστηκε ακόμη ότι απεπέμφθη, προκειμένου να μη «αποκαλύψει παρανομίες».



Αναρωτιέμαι: ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν με είχε ενημερώσει; Ή την προκήρυξη του τεχνικού συμβούλου που διενεργήθηκε επί Θεοφάνη Παππά, προσβλήθηκε από τη Neuropublic και τελικώς κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη; Αυτές είναι, άραγε, οι «αποκαλύψεις» στις οποίες αναφέρεται;”.







Ο ίδιος ο κ. Βάρρας ομολόγησε ότι εκείνος εφάρμοσε την ίδια τεχνική λύση στην προσωρινή πληρωμή του 2020. Η δική μου εφαρμογή θεωρείται παράνομη, ενώ η δική του νόμιμη; Πρόκειται, προφανώς, για λογική αντίφαση.



Ακόμη, υποστηρίζει ότι συνιστά παράβαση καθήκοντος το γεγονός ότι υπέβαλα παρατηρήσεις επί του κειμένου προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο. Αν ο εποπτεύων Υπουργός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διατυπώνει νομικές παρατηρήσεις και ασκεί εποπτεία, αυτό αποτελεί — κατά τον κ. Βάρρα — παράβαση καθήκοντος; Αν δεν εποπτεύεις και γίνει λάθος, είσαι ένοχος· αν εποπτεύεις, πάλι ένοχος. Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει.



Κλείσιμο



Ήταν δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ακύρωναν πρόστιμα επιβληθέντα εις βάρος της Ελλάδας. Ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να «μετατραπούν» σε στρέμματα βοσκοτόπων. Με ποιον ακριβώς τρόπο; Πώς μετατρέπονται δικαστικές αποφάσεις για πρόστιμα σε εκτάσεις γης; Ένα ερώτημα στο οποίο - απ’ ό,τι φαίνεται - μόνον εκείνος έχει απάντηση.



Η πραγματικότητα είναι απλή: από τα 466 εκατομμύρια ευρώ, συμψηφίστηκαν ποσά με άλλες οφειλές και παρέμειναν 170 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν χάθηκαν. Κατατέθηκαν - όχι επί των ημερών μου, αλλά αργότερα - στον κρατικό λογαριασμό, προς όφελος των Ελλήνων φορολογουμένων.



Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Ωστόσο, η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να τη δικαιολογήσει.



Σφοδρές πολιτικές και νομικές αντιδράσεις προκάλεσε η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά τις διαχρονικές παθογένειες του μηχανισμού καταβολής αγροτικών ενισχύσεων. Ο μάρτυρας επανέλαβε τους ισχυρισμούς κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη επιχειρώντας να συνδέσει την την αποπομπή του από τον οργανισμό με ελέγχους που είχε διατάξει σε “ύποπτα” ΑΦΜ. Ο κ. Βάρρας χωρίς να καταθέσει απτές έγγραφες αποδείξεις καταλόγισε παράβαση καθήκοντος στον πρώην υπουργό ενώ εκτίμησε ότι η εντολή αποπομπής του δόθηκε από τον τεχνικό σύμβουλο του οργανισμού (σ.σ. εταιρεία Neuropublic) και εκτελέστηκε από τον κ. Βορίδη. Την ίδια ώρα πάντως, ερωτηματικά προκάλεσε η επιλογή του μάρτυρα να αποδώσει σε πιθανή απειρία του την πληρωμή που έγινε επι ημερών του σε 197 ΑΦΜ τα οποία ελέγχονταν ως “ύποπτα”.Πάντως, οι ισχυρισμοί Βάρρα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κ. Βορίδη ο οποίος χαρακτηρίζει τις εις βάρος του καταγγελίες “θεωρητική κατασκευή χωρίς υπόβαθρο” .Παράλληλα και η διοίκηση της Neuropublic Α.Ε. χαρακτηρίζει τις αναφορές Βάρρα “απολύτως ψευδείς και συκοφαντικές” και προαναγγέλλει προσφυγή στη δικαιοσύνη.Ο πρώην υπουργός σε ανάρτησή του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας κατάθεσης Βάρρα σημείωσε: “Από την κατάθεση του κ. Βάρρα, ακούσαμε σήμερα ότι απεπέμφθη κατ’ απαίτηση της Neuropublic, του κ. Δημήτρη Μελά και της Τράπεζας Πειραιώς. Αναρωτιέται, όμως, κανείς: σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό; Υπάρχει μαρτυρία, συνομιλία ή έγγραφο που να τον επιβεβαιώνει; Καμία αναφορά. Μία ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο. Εξάλλου, αν πράγματι επιθυμούσε να είναι ειλικρινής, θα ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησα την παραίτησή του. Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε εκτενώς. Δεν θυμάται τι του είπα; Και, ασφαλώς, ουδείς εξ αυτών που επικαλείται ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του” αναφέρει ο πρώην υπουργός για να προσθέσει “Ο κ. Βάρρας ισχυρίστηκε ακόμη ότι απεπέμφθη, προκειμένου να μη «αποκαλύψει παρανομίες».Αναρωτιέμαι: ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν με είχε ενημερώσει; Ή την προκήρυξη του τεχνικού συμβούλου που διενεργήθηκε επί Θεοφάνη Παππά, προσβλήθηκε από τη Neuropublic και τελικώς κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη; Αυτές είναι, άραγε, οι «αποκαλύψεις» στις οποίες αναφέρεται;”.Αναφορικά με τις “παράνομες πράξεις” που του απέδωσε ο μάρτυρας, ο κ. Βορίδης σημειώνει: “Σε ό,τι αφορά τις αποδιδόμενες δήθεν «παρανομίες» μου, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά: πώς είναι δυνατόν να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή υπουργικής απόφασης;Ο ίδιος ο κ. Βάρρας ομολόγησε ότι εκείνος εφάρμοσε την ίδια τεχνική λύση στην προσωρινή πληρωμή του 2020. Η δική μου εφαρμογή θεωρείται παράνομη, ενώ η δική του νόμιμη; Πρόκειται, προφανώς, για λογική αντίφαση.Ακόμη, υποστηρίζει ότι συνιστά παράβαση καθήκοντος το γεγονός ότι υπέβαλα παρατηρήσεις επί του κειμένου προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο. Αν ο εποπτεύων Υπουργός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διατυπώνει νομικές παρατηρήσεις και ασκεί εποπτεία, αυτό αποτελεί — κατά τον κ. Βάρρα — παράβαση καθήκοντος; Αν δεν εποπτεύεις και γίνει λάθος, είσαι ένοχος· αν εποπτεύεις, πάλι ένοχος. Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει.Τέλος, ένα νέο επιχείρημα, καθώς τα προηγούμενα προφανώς δεν επαρκούν: τα 466 εκατομμύρια ευρώ που, δήθεν, “χάθηκαν”. Τι αφορούσαν αυτά τα ποσά;Ήταν δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ακύρωναν πρόστιμα επιβληθέντα εις βάρος της Ελλάδας. Ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να «μετατραπούν» σε στρέμματα βοσκοτόπων. Με ποιον ακριβώς τρόπο; Πώς μετατρέπονται δικαστικές αποφάσεις για πρόστιμα σε εκτάσεις γης; Ένα ερώτημα στο οποίο - απ’ ό,τι φαίνεται - μόνον εκείνος έχει απάντηση.Η πραγματικότητα είναι απλή: από τα 466 εκατομμύρια ευρώ, συμψηφίστηκαν ποσά με άλλες οφειλές και παρέμειναν 170 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν χάθηκαν. Κατατέθηκαν - όχι επί των ημερών μου, αλλά αργότερα - στον κρατικό λογαριασμό, προς όφελος των Ελλήνων φορολογουμένων.Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Ωστόσο, η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να τη δικαιολογήσει.

Τα υπόλοιπα, και σε πλήρη ανάλυση, θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής”.



Να σημειωθεί ότι ο κ. Βάρρας καταθέτοντας στην επιτροπή της Βουλής υπερασπίστηκε τις πράξεις και τις αποφάσεις που έλαβε ως πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2019 - 2020 ενώ υποστήριξε πως οι λόγοι της σύγκρουσης που οδήγησαν στην αποπομπή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το περιεχόμενο του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου τεχνικού συμβούλου. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του συμφώνησε με το σχόλιο της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) ότι “ο κ. Βορίδης ήθελε να συνεχιστούν οι ανομίες και σας “εκπαραθύρωσε””.



Neuropublic: απολύτως ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί Βάρρα Ψευδή, ανυπόστατα και συκοφαντικά χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η NEUROPUBLIC A.E. τα όσα κατέθεσε στην Eξεταστική Eπιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρός του Γρηγόρης Βάρρας. Ο πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίστηκε στη διάρκεια της κατάθεσής τους πως «αποπέμφθηκα από την Neuropublic και την ΓΑΙΑ Eπιχειρείν με εκτελεστή τον Βορίδη».



Η NEUROPUBLIC A.E. αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως «επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση της αλήθειας και της βλάβης που προκαλούν οι εν λόγω συκοφαντικές αναφορές».



Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:



«Η NEUROPUBLIC A.E. δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι πρόσφατες αναφορές και ισχυρισμοί του καθηγητή κ. Γρηγόρη Βάρρα για την εταιρεία μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν τόσο στο έγγραφο «Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ» -το οποίο εστάλη την 15/6/2025 προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γεώργιο Μυλωνάκη και κατετέθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την 6/10/2025- όσο και στην ένορκη κατάθεση του ενώπιον της Επιτροπής στις 7/10/2025 είναι απολύτως ψευδείς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί.



Οι ισχυρισμοί αυτοί προσβάλλουν καίρια και αναίτια τη φήμη, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της NEUROPUBLIC, η οποία δραστηριοποιείται επι σειρά ετών με διαφάνεια επαγγελματισμό και σεβασμό στους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η εταιρεία θα αντικρούσει με πληρότητα και λεπτομέρεια όλους τους αναληθείς ισχυρισμούς του κ. Βάρρα κατά την εξέταση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην εξεταστική επιτροπή.



Περαιτέρω, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση της αλήθειας και της βλάβης που προκαλούν οι εν λόγω συκοφαντικές αναφορές».



Ένταση με το αίτημα Βάρρα να μην δεχθεί ερωτήσεις Να σημειωθεί ότι ο κ. Βάρρας ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ενώπιον των μελών της εξεταστικής ζήτησε να αποχωρήσει χωρίς να του υποβληθούν ερωτήσεις καθώς όπως είπε οι απαντήσεις βρίσκονται στο υπόμνημα σχεδόν 700 σελίδων που κατέθεσε.



Το αίτημα προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση όλων των μελών της εξεταστικής τα οποία μίλησαν για απαράδεκτη συμπεριφορά που παραπέμπει σε προσπάθεια συγκάλυψης.



Μάλιστα ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος προειδοποίησε τον μάρτυρα με τις ποινές που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας σε περιπτώσεις άρνησης εξέτασης και προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης προκειμένου ο κ. Βάρρας να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Τελικά, ο μάρτυρας αναγκάστηκε σε αναδίπλωση.



Ο ίδιος πάντως απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη παραδέχθηκε ότι οι καταγγελίες κατά Βορίδη βασίζονται σε δικές του θεωρίες που επιβεβαιώνονται από τα γεγονότα.



Μ. Λαζαρίδης: στις καταθέσεις είπατε ότι ζητήθηκε η παραίτηση σας θεωρώντας κάποιους λόγους.



Γρ. Βάρρας: στην κατάθεση μου έγραψα το “θεωρώ” γιατί είναι ακαδημαϊκός όρος. Σήμερα αποδεικνύεται ότι καλώς θεωρούσα αυτό που θεωρούσα.



Ο μάρτυρας ωστόσο έσπευσε να διευκρινήσει ότι ο πρώην υπουργός δεν παρενέβη στο ελεγκτικό του έργο και δεν ζήτησε την αποδέσμευση ύποπτων ΑΦΜ. Πρόσθεσε όμως ότι ο τότε γγ του Υπουργείου Γιώργος Στρατάκος τον κάλεσε προκειμένου να ζητήσει διευκρινήσεις για έλεγχο που διενεργούσαν οι υπηρεσίες σε ΑΦΜ της συζύγου του κ. Γιώργου Ξυλούρη (φραπές).



Οι αιχμηρότερες απαντήσεις του κ. Βάρρα δόθηκαν κατά την εξέταση του από την κα Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ):



Μ. Αποστολάκη: ποιος ήταν αυτός ο λόγος; Στο υπόμνημα σας λέτε ότι σας έριξε ο Βορίδης γιατί κάνατε καλά την δουλειά σας και ξεκαρφώνατε ανομίες. Άρα ο κ. Βορίδης ήθελε να συνεχιστούν αυτές οι ανομίας και σας εκπαραθύρωσε, σωστά;



Γρ. Βάρρας: συμφωνώ



Μ. Αποστολάκη: τι κέρδιζαν από την κατάσταση και τι εχάναν από τις παρεμβάσεις σας υπέρ της νομιμότητας ;



Γρ. Βάρρας: ηθελαν να κάνω μια κακιά και άστοχη πληρωμή ώστε να πάνε στον πρωθυπουργό - η σχέση μου μαζί του είναι από το 2000 και είναι πολύ καλή - και ο Βορίδης και να πει “κοιτά να δεις πρόεδρε ο δικός σου τα έκανε μαντάρα και έχουμε κτηνοτρόφους και αγρότες στα κάγκελα”.



Μ. Αποστολάκη: και τι θα κέρδιζε με αυτό;



Γρ. Βάρρας: την παραμονή του τεχνικού συμβούλου



Μ. Αποστολάκη: το “συμφωνώ” του κ. Βορίδη στην απόφαση είναι “συμφωνώ” σε παράνομη ενέργεια;



Γρ. Βάρρας: σωστά.



Μ. Αποστολάκη: άρα κρατώ ότι η απόφαση ήταν μη σύννομη



Γρ. Βάρρας: ενδεχομένως μπορεί να παρασύρθηκαν από τεχνικούς συμβούλους και να υπέγραψαν αυτές τις αποφάσεις. Το λέω γιατί το έκαναν και προηγούμενοι υπουργοί άλλων κυβερνήσεων



Μ. Αποστολάκη: λέτε στο σημείωμα σας ότι κάποια ΚΥΔ είχαν προνομιακή πρόσβαση στα στοιχεία και αυτό τους το παρείχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή τεχνικός σύμβουλος.



Γρ. Βάρρας: αυτό είναι παρακλάδι του σκανδάλου



Μ. Αποστολάκη: το είπατε αυτό στον Βορίδη και στα άλλα μέλη του Οργανισμού



Γρ. Βάρρας: πραγματικά αυτό δεν το θυμάμαι.



Ο κ. Βάρρας σε άλλο σημείο της κατάθεσής του υποστήριξε ότι “αποπέμφθηκα από την neuropublic και την ΓΑΙΑ Eπιχειρείν με εκτελεστή τον Βορίδη”.



Ερωτηματικά για τις πληρωμές “‘ύποπτων ΑΦΜ” Πάντως, απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη είπε αρχικά ότι δεν θυμάται αν τελικά προχώρησε σε πληρωμή 197 ΑΦΜ που είχαν χαρακτηριστεί ύποπτα. “Μπορεί και να το έκανα. Δεν θυμάμαι” είπε για να προσθέσει στην συνέχεια “Ήμουν νέος πρόεδρος τότε και δεν είχα εικόνα των διαδικασιών” . Σημείωσε ωστόσο ότι οι πρόσφατοι έλεγχοι οδήγησαν σε δήμευση περιουσιών των κατόχων των συγκεκριμένων ΑΦΜ. “Εσείς όμως τα πληρώσατε παρά τις ενδείξεις. Δέχομαι όμως ως δικαιολογία αυτό που είπατε ότι δεν είχατε εμπειρία” ανταπάντησε ο κ. Κόκκαλης