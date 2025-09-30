Αυγενάκης για Σημανδράκο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής

«Τον καλώ να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος μου. Σε άλλη περίπτωση, επιφυλάσσομαι να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου», είπε ο πρώην υπουργός