GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων για τη ΝΔ και 17,4 για τον Μητσοτάκη - Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα

Άνοδος για ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση μέσα στον Σεπτέμβριο, αύξηση κατά 3,9 μονάδες των αναποφάσιστων σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο, φτάνουν πλέον στο 16,2% του εκλογικού σώματος- Στο 19,4% η δυνητική ψήφος για ένα «κόμμα Τσίπρα»