Γεωργιάδης κατά Νατσιού στη Βουλή: Κοινός ψεύτης, συκοφάντης και καθόλου χριστιανός

Ως «κοινό ψεύτη, συκοφάντη και υποκριτή» και «καθόλου χριστιανό», κατηγόρησε τον πρόεδρο της Νίκης,ο υπουργός Υγείας,παίρνοντας τον λόγο για να απαντήσει σχετικώς με τα όσα είπε ο κ.για το θέμα της εκταφής τουι και για θέματα εξωτερικής πολιτικής.Αφού ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι το αίτημα εκταφής εξαρτάται από την κρίση ενός ανεξάρτητου δικαστή και δεν το «απαγορεύει ο πρωθυπουργός, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Νατσιός» τον κατηγόρησε ότι «λέγοντας τέτοια ανόητα» το κάνει για να κοροϊδέψει τον κόσμο, να πάρει κι αυτός κανένα ψηφαλάκι και να προκαλέσει μια δήθεν ευαισθησία.«Κάνετε όμως και κάτι χειρότερο κι αυτό δείχνει και την υποκρισία. Υποστηρίζετε το αίτημα του πατέρα για εκταφή του παιδιού του, χρεώνετε στον Μητσοτάκη, τον καλείτε να κάνει μια παράνομη πράξη διότι η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη παραβιάζει την βασική αρχή του Συντάγματος περί διάκρισης των εξουσιών κι όλα αυτά γιατί είστε πολύ ευαίσθητος και δεν αντέχετε τον πόνο του πατέρα - και είπατε και διάφορα ψευδοϊστορικά εκεί. Από την άλλη, ο κ. Πλακιάς, ζητεί να μην γίνει τίποτα διότι θα καθυστερήσει περαιτέρω η δίκη. Δεν μου λέτε, κύριε Νατσιέ, αφού είστε τόσο καλός χριστιανός, για τον πατέρα Πλακιά, που έχασε δύο κόρες, έχετε κάποια αισθήματα ευαισθησίας ή σας ενδιαφέρει μόνο η πολιτική εκμετάλλευση της απεργίας πείνας του πατρός Ρούτσι; Γιατί άμα έχεις ανθρωπιά, όπως είπατε, σέβεσαι όλους τους γονείς, όλων των νεκρών παιδιών. Αλλά εσείς ακολουθώντας την κ. Κωνσταντοπούλου μας είπατε ότι δεν σεβόμαστε το αίτημα. Πραγματικά ντροπή σας. Κι αφού θέλετε να μιλάτε ως χριστιανός να πάτε να εξομολογηθείτε για τις δύο βαριές αμαρτίες που κάνατε σήμερα στη Βουλή: και ψεύτης και υποκριτής. Είστε μεγάλη απογοήτευση. Πίστευα ότι η παιδεία σας και οι ιστορικές σας γνώσεις θα σας κρατήσουν σε ένα κόσμιο κοινοβουλευτικό επίπεδο αλλά έκανα λάθος. Δεν μπορείτε να υπηρετήσετε αυτό τον ρόλο, γι' αυτό είστε στο 1% των δημοσκοπήσεων», είπε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της "Νίκης".Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής που έθιξε ο κ. Νατσιός, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι αναφορικώς με την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν χρησιμοποίησε αντιφατικά "επιχειρήματα" κάτι που δείχνει πόσο επιδερμικά ασχολείται με αυτά τα θέματα. Υποστήριξε ότι η "επίθεση που κάνει ο Μητσοτάκης στον Τραμπ είναι στο μυαλό του κ. Νατσιού" και αποδεικνύεται από την υπόθεση της«Ήρθατε στη Βουλή να παίζετε με τον πόνο των γονέων και καλείτε την κυβέρνηση να παρανομήσει για κάτι το οποίο δεν ευθύνεται. Οι χαρακτηρισμοί σας περί γραικύλων, οι ψευτιές σας και οι συκοφαντίες προς τον πρωθυπουργό δείχνουν άνθρωπο βαθιά αμαρτωλό που περιέπεσε σε μεγάλη πνευματική πλάνη κι έχει χρησιμοποιήσει για ίδιον όφελος τη συκοφαντία», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της "".«Αυτές τις ημέρες η κυβέρνηση ζει το τέλος των ψευδαισθήσεών της», υποστήριξε νωρίτερα ο πρόεδρος της «Νίκης»μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμουΟ πρόεδρος της «Νίκης» υποστήριξε ότι επιδεινώνεται η θέση της χώρας «στο διεθνές στερέωμα», και πως «χάνεται σταδιακά η ηγεμονία της κυβέρνησης στο εσωτερικό της χώρας».Συγκεκριμένα ο κ. Νατσιός υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν επιτρέπει «την εκταφή των οστών των παιδιών των Τεμπών και προσβάλλει ευθέως τους γονείς τους φοβούμενος πιθανώς την αποκάλυψη κάποιου φοβερού μυστικού για το δυστύχημα».Είπε επίσης πως «στο εσωτερικό η κυβέρνηση πέραν της οικονομίας και της ακρίβειας, αντιμετωπίζει δύο τεράστια καινούρια προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι η διαφθορά σφραγίζει τη θητεία της και όχι οι υποτιθέμενες ψευτο-μεταρρυθμίσεις».«Όσα άρχισαν να γίνονται στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η αντιγραφή όσων έγιναν στην εξεταστική των Τεμπών», είπε ο πρόεδρος της «Νίκης» και ανέφερε πως «στα Τέμπη, δεν κλήθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΣΕ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κλήθηκαν ο "φραπές", ο "χασάπης" και η πολιτευτής με τη Φεράρι».Συνεχίζοντας ο κ. Νατσιός έκανε λόγο για «συγκάλυψη» και υποστήριξε πως «η διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υποσύνολο ενός μεγάλου πολιτικού και κοινωνικού θέματος που ονομάζεται αγροτικό πρόβλημα» και αναφέρθηκε στα όσα έγιναν στις Σέρρες με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στην διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στον κόμβο των Νέων Μουδανιών.«Το τέλος όμως των ψευδαισθήσεων εκτείνεται στα εθνικά θέματα», συνέχισε ο πρόεδρος της «Νίκης» και αναφέρθηκε στην ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.«Αυτό που συνέβη είναι πρωτοφανές στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που το "επιτυγχάνει". Η προσβολή που υπέστη στο πρόσωπό του η Ελληνική Δημοκρατία είναι αδιανόητη. Και παρά ταύτα έκπληκτοι είδαμε χθες βράδυ τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να βγαίνει στις τηλεοράσεις και να απαντά σα να μην συμβαίνει τίποτα ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος. Ούτε μια δήλωση ενόχλησης για την προσβολή. Μόνο ανώνυμες διπλωματικές πηγές», είπε ο κ. Νατσιός και υποστήριξε πως μόλις επιστρέψει ο υπουργός Εξωτερικών θα πρέπει να ενημερώσει το Κοινοβούλιο.