Τσίπρας: Η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος
Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η στάση της Ελλάδας την τοποθετεί στη «λάθος πλευρά της ιστορίας»
Ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα social media, σχολίασε το κύμα διεθνών αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους από ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες, ασκώντας σφοδρή κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για την επιλογή της να μην ακολουθήσει αυτήν την κατεύθυνση. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η στάση της Ελλάδας την τοποθετεί στη «λάθος πλευρά της ιστορίας» και κάλεσε σε άμεση αναγνώριση της Παλαιστίνης και στήριξη κυρώσεων κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Από την Κυριακή που μας πέρασε μια σειρά ευρωπαϊκών και άλλων δυτικών κρατών έχουν προχωρήσει σε αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης: Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Το ίδιο έχουν ανακοινώσει ότι θα πράξουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Είχε προηγηθεί το πρώτο κύμα αναγνώρισης πριν από μερικούς μήνες, με την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Νορβηγία και τη Σλοβενία.
Συνολικά πάνω από 140 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Η Ελλάδα όμως επιμένει να ανήκει στη μειοψηφία των χωρών. Στη λάθος πλευρά της ιστορίας και του παγκόσμιου χάρτη.
Με ευθύνη της κυβέρνησης, παρότι η χώρα μας είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι μόνο αρνείται να συμμετάσχει σε αυτήν την συντονισμένη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά επιπλέον στέκεται με τις χώρες που μπλοκάρουν την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Κυβέρνηση Νετανιάχου.
Δεν μας αξίζει μια τέτοια ντροπή. Δεν αξίζει στην ιστορία μας και στους αγώνες του λαού μας που έχουν κάνει την Ελλάδα συνώνυμο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.
Η χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου.
Πρέπει να σταθεί με τους Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς που αγωνίζονται καθημερινά με κίνδυνο της ζωής τους, για ειρήνη, τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής και λιμοκτονίας στη Γάζα, επιστροφή των ομήρων και λύση δύο κρατών στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ».
Από την Κυριακή που μας πέρασε μια σειρά ευρωπαϊκών και άλλων δυτικών κρατών έχουν προχωρήσει σε αναγνώριση του Κράτους...Posted by Alexis Tsipras on Thursday, September 25, 2025
