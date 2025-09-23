Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Να επιτραπεί στους συγγενείς η εκταφή - Επίθεση σε δικαστές

Είναι ανεπίτρεπτο κάποιοι να καταχρώνται τον τίτλο του δικαστή, αλλά και τη λειτουργία του ανωτάτου δικαστηρίου για να εκδίδουν Κυβερνητικά Δελτία Τύπου και Κυβερνητικά ανακοινωθέντα.Είναι ντροπή πραγματικά.Ως συλλειτουργός της δικαιοσύνης, πρώτα απ' όλα, ως συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, αλλά και ως ενεργή πολίτης, δεν αντέχω και δεν ανέχομαι άλλο να βλέπω αυτές τις οσφυοκαμψίες από πλευράς λειτουργών, στους οποίους οι πολίτες προσβλέπουν για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους.Η Δικαιοσύνη, κύριοι, δεν είναι ιδιοκτησία της Κυβέρνησης.Η Δικαιοσύνη, κύριοι, δεν είναι ιδιοκτησία ούτε των δικαστών.Η Δικαιοσύνη είναι αγαθό υπέρτερο, υπέρτατο, που οι πολίτες αυτή την στιγμή το διεκδικούν και σας βλέπουν να προσπαθείτε να το μπαζώσετε.Ζητώ να γίνει άμεσα, να διαταχθεί άμεσα και αμελλητί η εκταφή των συγγενών, των παιδιών, η εκταφή και η διενέργεια εκείνων των εξετάσεων που ζητούν οι συγγενείς και δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και ζητώ να πάψουν άμεσα αυτά τα Κυβερνητικά φερέφωνα να προσπαθούν να φιμώσουν ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τη ζωή τους για τη δικαίωση των παιδιών τους που τα χάσανε.»