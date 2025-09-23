Επίθεση Καρυστιανού στη Δικαιοσύνη μετά τις ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων

«478. Εάν γινόταν σωστή δειγματοληψία και ανάλυση στον τόπο του ατυχήματος την 1η Μαρτίου 2023 (10-12 ώρες μετά το ατύχημα), θα υπήρχαν αρκετές πληροφορίες για τον προσδιορισμό του τύπου και της θέσης της πηγής για το άγνωστο καύσιμο (βλ. αυτοψία χώρου)».(β) Την από 24.02.2025 Γνωμοδότηση του κ. Αθανάσιου Κωνσταντόπουλου, καθηγητή Χημικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.(γ) Την από 16.01.2025 «Γνωμοδότηση επί της διαδικασίας δοκιμών – αναλύσεων δειγμάτων ελαίου σιλικόνης από το Γενικό Χημείο του Κράτους» που υπογράφεται από τον Τεχνικό Σύμβουλο – Πραγματογνώμονα Επικίνδυνων Μεταφορών – Διπλωματούχο Μηχανικό Α.Π.Θ., ΜΒΑ ΕΕΔΕ, κ. Μάρκο Γ. Χρυσό.(δ) Την από 24.07.2024 Τεχνική Έκθεση του καθηγητή Πανεπιστημίου και κατόχου της έδρας Mike O’ Connor II, Επικεφαλής του Τμήματος Χημικής Μηχανικής Artie McFerrin («Artie McFerrin Department of Chemical Engineering») του Πανεπιστημίου του Τέξας («Texas A&M University») και Διευθυντή του Κέντρου Ασφάλειας Διαδικασιών Mary Kay O’ Connor [«Mary Kay O’Connor Process Safety Center (MKOPSC)»], κ. Faisal Khan.(ε) Την από 13.05.2024 Τεχνική Έκθεση του κ. Βασίλειου Κοκοτσάκη,οι οποίες επιβεβαιώνουν την πρόκληση της πυρόσφαιρας από αρωματικούς υδρογονάνθρακες - χημικά!4. Παρά ταύτα, ο Ανακριτής Σωτ. Μπακαίμης, τι γράφει επίμονα και απόλυτα ακόμη και στις 31.07.2025 απορρίπτοντας για άλλη μία φορά αίτημα εκταφής!«Απορρίπτει αίτημα εκταφής, καθόσον τούτο συνδέεται με τον ισχυρισμό μερίδας διαδίκων ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία μεταφερόταν παράνομα ποσότητα διαλυτών - υδρογονανθράκων και η εκταφή ζητείται να λάβει χώρα προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού. Πλην όμως, από το συνδυασμό των χημικών αναλύσεων και των λοιπών εγγράφων που έχει αποστείλει το ΓΧΚ, των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης των καθηγητών ΕΜΠ Δημητρίου Καρώνη (χημ. μηχανικός), Πέτρου Τσακιρίδη (μεταλλουργός) και των ενόρκων καταθέσεων του επιστημ. συνεργάτη ΑΠΘ, μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού Κων/ναυ Πασπαλά και των εκθέσεων που μας έχει καταθέσει προκύπτει ότι η πυρόσφαιρα και η εξ αυτής πυρκαγιά προκλήθηκε από τη δημιουργία και ανάφλεξη, υπό θερμοκρασία ηλεκτρικού τόξου, εκνεφώματος - αερολύμματος ελαίου σιλικόνης από το κύκλωμα ψύξης των μετασχηματιστών των ηλεκτραμαξών των συγκρουσθεισών αμαξοστοιχιών και όχι από άλλη αιτία και δη τυχόν μεταφερόμενη ποσότητα υδρογονάνθρακα».5. Δείτε λοιπόν και μάθετε την από 31.07.2025 επίμονη άρνησή του Ανακριτή, στην οποία ΑΠΟΣΙΩΠΑ όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που μιλούν για φορτίο χημικών, προκειμένου να αρνηθεί για πολλαπλή φορά το αίτημα εκταφής! Μάλιστα παραπέμπει στο Γενικό Χημείο του Κράτους! ΄Όταν όμως το Γενικό Χημείο Του Κράτους στις 29.08.2025 του έστειλε Πόρισμα ότι εντόπισε και ΞΥΛΟΛΙΟ ΚΑΙ 12 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΨΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΤΑΦΗΣ, ΑΛΛΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΘΕΥΤΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ 29ης.08.2025 ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ - ΦΩΤΙΑ.6. Είμαι υποχρεωμένη να βγάλω την αλήθεια στο φως για να μην σας εμπαίζει κανείς και κυρίως για να μην λερώσει κανείς με ψέμματα και παραπληροφόρηση τον ΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ που δίνει ο Πάνος Ρούτσι, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, για να γίνει η εκταφή των νεκρών, που τόσο επίμονα αρνείται το δικαστικό (και όχι μόνο) ΣΥΣΤΗΜΑ, από κάτω μέχρι πάνω, πολύ ψηλά, και έτσι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!».