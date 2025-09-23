Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,7% η ΝΔ - Κέρδισε 3 μονάδες μετά τη ΔΕΘ
Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,7% η ΝΔ - Κέρδισε 3 μονάδες μετά τη ΔΕΘ
Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 15% - Κυριαρχία Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός - Τι απαντούν για προσχώρηση Λοβέρδου και επιστροφή Σαμαρά στη ΝΔ
Στο 29,7% με κέρδη 3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα στις 11 Σεπτεμβρίου, μέτρησε στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τη Νέα Δημοκρατία η δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα Politic.gr.
Στη δεύτερη θέση με διαφορά 14,7% βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ το οποίο σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη δημοσκόπηση της Interview βρίσκεται στο 15% (14,6% στις 11 Σεπτεμβρίου).
Στο ερώτημα, δε, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, οι πολίτες επιλέγουν Κυριάκο Μητσοτάκη με 29,9%, ενώ στη συνέχεια έρχονται Νίκος Ανδρουλάκης με 11,1%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,2%, Κυριάκος Βελόπουλος και Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,7% έκαστος, Στέφανος Κασσελάκης με 3,7% και Σωκράτης Φάμελλος με 3%. «Κανένας» απάντησε το 33,5%.
Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε, επίσης, το πρόγραμμα Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το 56% των πολιτών να κρίνει αρνητικά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το 24% να το αξιολογεί θετικά και το 20% να μην εκφράζει άποψη.
Για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, μεταξύ των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, το 53% την κρίνει θετικά, το 42% αρνητικά και το 5% δεν εκφράζει άποψη ενώ στο ερώτημα για το αν ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να επιστρέψει στη ΝΔ το 62% απαντά «όχι/μάλλον όχι», το 22% «ναι/μάλλον ναι» και το 16% δεν παίρνει θέση.
Στο ερώτημα, τέλος, τι πληγώνει περισσότερο το πολιτικό σύστημα, οι πολίτες απαντούν: η διαφθορά και η διαπλοκή με 31%, τα σκάνδαλα με 25%, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις με 14%, η έλλειψη έμπνευσης από τους πολιτικούς αρχηγούς (11%) και η ανησυχία για “υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα” (9%).
- Ακολουθούν:
- Ελληνική Λύση με 8,1% (9,8% στις 11 Σεπτεμβρίου)
- Πλεύση Ελευθερίας με 7,6% (5,6% στις 11 Σεπτεμβρίου)
- ΚΚΕ με 7,4% (8,8% στις 11 Σεπτεμβρίου)
- ΣΥΡΙΖΑ με 5,4% (4,1% στις 11 Σεπτεμβρίου)
- Κίνημα Δημοκρατίας 4,4% (4,2% στις 11 Σεπτεμβρίου)
- Φωνή Λογικής με 4,2% (4,9% στις 11 Σεπτεμβρίου)
- ΜέΡΑ25 με 4% (4,2% στις 11 Σεπτεμβρίου)
- Νέα Αριστερά με 2,8% (2,6% στις 11 Σεπτεμβρίου)
- ΝΙΚΗ με 1,5% (2,3% στις 11 Σεπτεμβρίου)
