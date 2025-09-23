Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,7% η ΝΔ - Κέρδισε 3 μονάδες μετά τη ΔΕΘ

Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 15% - Κυριαρχία Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός - Τι απαντούν για προσχώρηση Λοβέρδου και επιστροφή Σαμαρά στη ΝΔ