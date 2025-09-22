Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 29,3% η ΝΔ, όχι σε κόμμα Τσίπρα από το 63%
Υπερδιπλάσιο προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ έχει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Palmos Analysis για την ιστοσελίδα TheOpinion.gr, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 29,3% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 13,6%.
Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 11,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 9,9%, ΚΚΕ με 8,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 5,8%, Φωνή Λογικής με 4,2%, ΜεΡΑ25 με 3,4%, Νίκη με 2,5%, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας με 2%.
Παρόμοια εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 22,6% και να ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 10,5%, Ελληνική Λύση με 9,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, ΚΚΕ με 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, Φωνή Λογικής με 3,2%, ΜεΡΑ25 με 2,6%, Νίκη με 1,9%, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5%.
Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση κλήθηκαν να απαντήσουν και στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το 63% να απαντά «σε καμία περίπτωση» και το 15% «όχι και τόσο πιθανό».
Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε η στάση των πολιτών έναντι της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το 75% να απαντά ότι ικανοποιήθηκε λίγο ή καθόλου από την παρουσία και τις προτάσεις του και μόνο το 13% να απαντά πολύ ή αρκετά.
Όσον αφορά το πόσο θα βοηθήσουν την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας τα μέτρα και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το 51% απαντά καθόλου, το 28% απαντά λίγο και το 17% απαντά αρκετά/πολύ.
