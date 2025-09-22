Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 29,3% η ΝΔ, όχι σε κόμμα Τσίπρα από το 63%

Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε η στάση των πολιτών έναντι της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το 75% να απαντά ότι ικανοποιήθηκε λίγο ή καθόλου από την παρουσία και τις προτάσεις του