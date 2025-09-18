Οι λίστες με τους προτεινόμενους μάρτυρες των κομμάτων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

6. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης), βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 9.7.2019 έως 5.1.2021)7. Αραχωβίτης Σταύρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 29.8.2018 έως 9.7.2019)8. Αποστόλου Ευάγγελος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 23.9.2015 έως 29.8.2018), Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 28.8.2015)9. Μελάς Δημήτριος, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 28.8.2015 έως 23.9.2015), Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 6.4.2021 έως 21.7.2022 και από 3.6.2008 έως 2.2.2009) και Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 22.3.2021)10. Γκόλιας Ιωάννης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 28.8.2015 έως 23.9.2015)11. Σκουρλέτης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 18.7.2015 έως 28.8.2015)12. Λαφαζάνης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 18.7.2015)13. Καρασμάνης Γεώργιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 10.6.2014 έως 27.1.2015)14. Τσαυτάρης Αθανάσιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 21.6.2012 έως 10.6.2014)15. Μαραβέγιας Ναπολέων, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 17.5.2012 έως 21.6.2012)16. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.9.2010 έως 17.5.2012)17. Μπατζελή Αικατερίνη, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.10.2009 έως 7.9.2010)18. Χατζηγάκης Σωτήριος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 8.1.2009 έως 7.10.2009)19. Κοντός Αλέξανδρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 19.9.2007 έως 8.1.2009)20. Τσιτουρίδης Σάββας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 10.3.2004 έως 23.9.2004)21. Χατζημιχάλης Νικόλαος – Φώτιος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000 έως 10.3.2004)22. Αργυρής Ευάγγελος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000 έως 10.3.2004)23. Ανωμερίτης Γεώργιος, Υπουργός Γεωργίας (από 30.10.1998 έως 24.10.2001)24. Τζουμάκας Στέφανος, Υπουργός Γεωργίας (από 22.1.1996 έως 30.10.1998)25. Κορασίδης Μόσχος, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ (2012-2015), Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 10.8.2012)26. Στρατάκος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2019-2025)27. Κασίμης Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπεύθυνος για την ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας της Ελλάδας καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις (2015-2019).28. Πιτσιλής Γεώργιος, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων29. Καββαδάς Ιωάννης, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 2/9/2025 - μέχρι σήμερα30. Σαλάτας Νικόλαος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως 23.5.2025)31. Ζαλίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως σήμερα)32. Καϊμακάμης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως σήμερα)33. Κουρδής Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025)34. Ζερβός Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025)35. Μπαμπασίδης Κυριάκος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025) και Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.12.2014 έως 21.4.2015 και 21.7.2022 έως 23.1.2024)36. Αθανασάκη Γεωργία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 17.12.2022 έως 23.1.2024)37. Σημανδράκος Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.7.2022 έως 3.1.2024)38. Τζαβέλλας Πέτρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 17.12.2022)39. Βαλμάς Ζήνων, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.3.2021 έως 20.7.2022)40. Παπάς Θεοφάνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 10.11.2020 έως 22.3.2021)41. Βάρρας Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 10.11.2020)42. Κέντρος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.6.2016 έως 19.11.2019), Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ43. Αποστολάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015 έως 19.11.2019)44. Καρυώτης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015 έως 23.6.2016)45. Μωυσίδης Αντώνιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 23.6.2016)46. Κατσινοπούλου Ειρήνη, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 20.10.2015)47. Γιάντση Άννα Μαρία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 20.10.2015)48. Αποστολάκος Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 13.1.2013 έως 21.4.2015)49. Καπρέλης Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 19.11.2019)50. Οφίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως 21.4.2015)51. Χαλικιά Δήμητρα, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως 2.5.2014)52. Κορμέντζας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 14.1.2013)53. Νότος Θωμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.3.2009 έως 1.3.2010)54. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 11.10.2007 έως 1.3.2010)55. Βεργίνης Ξενοφών, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 2.2.2009 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 23.3.2009)56. Μπαλτατζής Κοσμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 11.10.2007 έως 1.7.2008)57. Σκιαδάς Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004 έως 19.8.2005)58. Χριστοδούλου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 8.1.2004 έως 20.12.2004)59. Καρατζόγλου Ιωάννης, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004 έως 3.6.2008)60. Σάγος Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 22.4.2004)61. Σεφεριάδης Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ(από 20.9.1999 έως 19.9.2002)62. Κωστής Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 22.4.2004)63. Καββαδίας Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 8.1.2004)64. Λέκκας Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως 19.9.2002)65. Βαϊλάκης Στυλιανός, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως 19.9.2002)66. Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ67. Ρέππα Αθανασία, Διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ,68. Κουρμέτζα Σταυρούλα, Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ69. Σατολιάς Παύλος, Πρόεδρος, Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών70. Εμμανουήλ Χνάρης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης (2017-2018, 2019-2021)71. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Neuropublic AE72. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΓΑΙΑ Επιχειρείν»73. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Cogniterra»74. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «SOL»Τους υπουργούς και υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περιόδου 2019 - 2025 και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα προτεινόμενων μαρτύρων που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.Κατάλογος Μαρτύρων1) Βάρρας Γρηγόριος, Πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ2) Σημανδράκος Ευάγγελος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ3) Τυχεροπούλου Παρασκευή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Διευθύντρια Ελέγχων4) Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ5) Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ6) Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης7) Στρατάκος Γεώργιος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης8) Μπαγινέτας Κώστας, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης9) Παπαγιαννίδης Δημήτρης, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης10) Παπάς Θεοφάνης, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ11) Μέλας Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ12) Μπαμπασίδης Κυριάκος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ13) Ζερβός Ελευθέριος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ14) Ξυλούρης Γιώργος15) Στρατάκης Ανδρέας16) Κουρμέντζα Σταυρούλα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων17) Ρέππα Αθανασία, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων18) Σεραφειμίδου Ελβήρα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια ΟΠΕΚΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας19) Ζαφειρίου Βασιλική, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ20) Κέντρος Γιώργος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ21) Κώστας Αλεξόπουλος Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης22) Μάκης Αλεξανδρόπουλος Πρώην Γεν Διευθυντής Διευθυντής Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ23) Βορίδης Μάκης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-202124) Λιβανός Σπήλιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-202225) Γεωργαντάς Γιώργος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2022-202326) Αυγενάκης Λευτέρης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2023-202427) Τσιάρας Κώστας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2024 έως σήμερα28) Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-202429) Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-202430) Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-202531) Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της Ελλάδας 2019-σήμερα32) Πιτσιλής Γιώργος, Πρόεδρος ΑΑΔΕ33) Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 202534) Οικονόμου Γιάννης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 202135) Τρουλινός Γιάννης, Διευθυντής πολιτικού γραφείου Γιάννη Κεφαλογιάννη36) Κεφαλογιάννης Νίκος37) Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός ΚοζάνηςΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ NEUROPUBLIC38) Γαργλαλάκος Τάσος, Ιδρυτής NEUROPUBLIC39) Γαργαλάκου Ρόζα, Μέλος ΔΣ NEUROPUBLIC και Μέλος ΔΣ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ40) Σταματάκη Κλαίρη, Μέλος ΔΣ NEUROPUBLICΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ COGNITERA41) Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της PGB συμβουλευτικής εταιρίας που είναι πρόεδρος στο ΔΣ της Cognitera42) Καραπλιάνης Σπύρος, Τεχνικός ΣύμβουλοςEKΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ NERCO-N.ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.43) Χλύκας ΝικόλαοςΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ44) Τρυπιτσίδης Αναστάσιος, 2024 Έως σήμερα,45) Ιωάννης Κουφαδάκης Διευθύνων Σύμβουλος 2017,46) Ιωάννης Μαυρούδης Διευθύνων Σύμβουλος 2018-202247) Έλλη Τσιφόρου Διευθύνουσα Σύμβουλο 2022-202448) Μπαρλιάς Χρήστος, Αντιπρόεδρος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ49) Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ50) Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας51) Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας52) Κωνσταντινίδης Ευθύμης, ΚΥΔ Κρήτης53) Πλατής Μιχαήλ, ΚΥΔ Κρήτης54) Χατζάκης Γεώργιος, ΚΥΔ ΚρήτηςΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 -202555) Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-201856) Τσιρώνης Γιάννης Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2016-201857) Τελιγιορίδου Ολυμπία Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-201958) Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-201959) Κόκκαλης Βασίλης, Υφυπουρός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2016-201960) Σκρέκας Κώστας , Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-202161) Αραμπατζή Φωτεινή, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-202162) Κεδίκογλου Σίμος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-202363) Στύλιος Γιώργος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αύγουστος 2021-Μάιος 2023.64) Σταμενίτης Διονύσης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2023-Ιούνιος 202565) Κασίμης Χαράλαμπος πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 201566) Στουπής Νίκος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2016ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ67) Σαλάτας Νικόλαος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ68) Κορμέτζας Γιώργος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ69) Μωυσίδης Αντώνιος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ70) Γιώργος Αποστολάκης, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ71) Αθανάσιος Καπρέλης, Πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ72) Τζαβέλας Πέτρος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ73) Σπυρίδης Ευθύμιος, Μέλος ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΠΕΚΕΠΕ74) Βολιτάκη Αριστέα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης75) Βαλλιώτης Αθανάσιος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Λάρισας76) Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ77) Μαχλέρας Φραγκίσκος - Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ78) Μπαχάρης Νίκος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων79) Λαμπρόπουλος Αποστόλης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ – Υπάλληλος στην ΜΕΑ Πρώην Γενικός Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ80) Αδαμοπούλου Καλλιόπη, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχων81) Γιώργος Τσικνάκης