Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές, από το 2029 θα μετράνε οι βαθμοί και των τριών τάξεων του λυκείου
29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ

Για το εθνικό απολυτήριο μίλησε, μεταξύ άλλων, στον ALPHA η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως είπε η υπουργός, το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;

Για τον λόγο αυτό η υπουργός ανέφερε ότι από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται.

Η υπουργός υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.

