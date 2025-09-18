Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές, από το 2029 θα μετράνε οι βαθμοί και των τριών τάξεων του λυκείου
Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές, από το 2029 θα μετράνε οι βαθμοί και των τριών τάξεων του λυκείου
29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ
Για το εθνικό απολυτήριο μίλησε, μεταξύ άλλων, στον ALPHA η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
Όπως είπε η υπουργός, το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;
Για τον λόγο αυτό η υπουργός ανέφερε ότι από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται.
Η υπουργός υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcvovg45du3t)
Όπως είπε η υπουργός, το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;
Για τον λόγο αυτό η υπουργός ανέφερε ότι από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται.
Η υπουργός υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας στη Βουλιαγμένης - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη
«Αφήστε το iPad, στρίψτε δεξιά, τώρα» - Το ηχητικό με τις προειδοποιήσεις προς το αεροσκάφος που πλησίασε το Air Force One
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας στη Βουλιαγμένης - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη
«Αφήστε το iPad, στρίψτε δεξιά, τώρα» - Το ηχητικό με τις προειδοποιήσεις προς το αεροσκάφος που πλησίασε το Air Force One
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα