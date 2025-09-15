Θεοχάρης: Δεν υπήρξε, ούτε θα μπορούσε να υπάρξει άτυπη συμφωνία με Τουρκία για να ψαρεύουν Τούρκοι αλιείες στα χωρικά μας ύδατα
Θεοχάρης: Δεν υπήρξε, ούτε θα μπορούσε να υπάρξει άτυπη συμφωνία με Τουρκία για να ψαρεύουν Τούρκοι αλιείες στα χωρικά μας ύδατα
Κατηγορηματική απάντηση του υφυπουργού Εξωτερικών σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή
Σαφή διαβεβαίωση ότι δεν υπήρξε και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επίσημη ή ανεπίσημη συμφωνία με την Τουρκία που θα επιτρέψει σε τουρκικά πλοία να αλιεύουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων παρείχε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, στη Βουλή.
«Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες ή παραφιλολογία για τόσο σοβαρά ζητήματα θα απαντήσω κατηγορηματικά. Κατηγορηματικά λοιπόν διαβεβαιώνω ότι ουδέποτε υπήρξε, δεν υφίσταται, ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία , επίσημη ή άτυπη, για ανοχή δική μας σε παράνομη, λαθραία ή άναρχη αλιεία από τουρκικά σκάφη ή σκάφη τρίτων χωρών» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.
Η απάντηση του υφυπουργού ήρθε μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Θανάση Χαλκιά αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια ο οποίος υποστήριξε ότι το 2017 η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με την Τουρκία για την απελευθέρωση δύο Ελλήνων στρατιωτών «ενέδωσε για κάποιο χρονικό διάστημα και δεν ελέγξαμε ως οφείλαμε το πως ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες στην περιοχή. Από τότε μέχρι και σήμερα υπάρχει μια μόνιμη διαμάχη σε ένα καθεστώς που πέρασε μια γραμμή που επιτρεπόταν για το που είναι τα χωρικά ύδατα και αν οι τουρκικές τράτες ψαρεύουν στη θαλάσσια ζώνη μας ή όχι. Το Λιμενικό έχει υποχρέωση να τις εμποδίζει, να συλλαμβάνει και να σχηματίζει δικογραφία».
Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει τέτοια συμφωνία και πρόσθεσε σε άλλο σημείο «ο κ. Κικίλιας γνωρίζει τα ζητήματα αλιείας. Εγώ από την πλευρά μου ως υφυπουργός Εξωτερικών επαναδιαβεβαιώνω την εθνική αντιπροσωπεία ότι δεν υπήρξε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει τέτοιου είδους συμφωνία με την Τουρκία ή με οποιοδήποτε άλλο τρίτο κράτος για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».
