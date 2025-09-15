Βενιζέλος για την ενοχή Δεστεμπασίδη – Μαραγγέλλη: Τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας διέφυγαν του δικαστικού ελέγχου
Βενιζέλος για την ενοχή Δεστεμπασίδη – Μαραγγέλλη: Τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας διέφυγαν του δικαστικού ελέγχου
Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνει για «βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση»
Απογοήτευση για καθυστερήσεις και μη πραγματική απονομή της δικαιοσύνης στους πραγματικούς υπεύθυνους της σκευωρίας εκφράζει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, σχολιάζοντας την καταδίκη του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και της Μαρίας Μαραγγέλη.
«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Novartis είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση», αναφέρει ο κ. Βενιζέλος, σε δήλωσή του.
«Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου» τόνισε.
Το σχόλιο του κ. Βενιζέλου έγινε μετά την ενοχή των δύο κατηγορουμένων από το Μονομελές Πλημελλειοδικείο, που έκρινε τον κ. Δεστεμπασίδη ένοχο για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Αδ. Γεωργιάδη, Αν. Λοβέρδου, Ν. Μανιαδάκη και την κυρία Μαραγγέλλη ένοχη για το ίδιο αδίκημα σε βάρος των Αδ. Γεωργιάδη, Ι. Στουρνάρα, Αν. Λοβέρδου, Μ. Σαλμά και Αν. Σαμαρά.
Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη με τριετή αναστολή.
«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Novartis είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση», αναφέρει ο κ. Βενιζέλος, σε δήλωσή του.
«Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου» τόνισε.
Το σχόλιο του κ. Βενιζέλου έγινε μετά την ενοχή των δύο κατηγορουμένων από το Μονομελές Πλημελλειοδικείο, που έκρινε τον κ. Δεστεμπασίδη ένοχο για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Αδ. Γεωργιάδη, Αν. Λοβέρδου, Ν. Μανιαδάκη και την κυρία Μαραγγέλλη ένοχη για το ίδιο αδίκημα σε βάρος των Αδ. Γεωργιάδη, Ι. Στουρνάρα, Αν. Λοβέρδου, Μ. Σαλμά και Αν. Σαμαρά.
Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη με τριετή αναστολή.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα