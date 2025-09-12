Γεωργιάδης για τις προσλήψεις στο ΕΣΥ: Είχαμε αιτήσεις για τις 244 από τις 246 θέσεις, τα κίνητρα δουλεύουν
Γεωργιάδης για τις προσλήψεις στο ΕΣΥ: Είχαμε αιτήσεις για τις 244 από τις 246 θέσεις, τα κίνητρα δουλεύουν
Σύμφωνα με το υπουργό Υγείας, υποβλήθηκαν 840 μοναδικές αιτήσεις
Απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παραθέτοντας τα αποτελέσματα της πρόσφατης προκήρυξης για 246 θέσεις σε νοσοκομεία της 1ης και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Όπως ανέφερε, η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου 2025, ενώ η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων άνοιξε στις 5 Αυγούστου και έκλεισε στις 10 Σεπτεμβρίου. Στο διάστημα αυτό, υποβλήθηκαν 840 μοναδικές αιτήσεις, αριθμός που, σύμφωνα με τον υπουργό, αποδεικνύει έμπρακτα τη θετική ανταπόκριση των ιατρών στο νέο πλαίσιο κινήτρων.
Αναλυτικότερα, 706 αιτήσεις αφορούν τις 184 θέσεις σε νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ, ενώ 134 αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις 62 θέσεις της 2ης ΥΠΕ. Από τις 246 συνολικά θέσεις, μόνο δύο έμειναν χωρίς υποψηφιότητα: μία θέση αναισθησιολογίας ΕΒ στη Νίκαια και μία θέση ακτινολογίας ΕΒ στο Τζάνειο.
«Δηλαδή από τις 246 θέσεις είχαμε αιτήσεις συμμετοχής στις 244! Ε, πόσο καλύτερα να πάμε; Τα κίνητρα δουλεύουν», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.
Όπως ανέφερε, η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου 2025, ενώ η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων άνοιξε στις 5 Αυγούστου και έκλεισε στις 10 Σεπτεμβρίου. Στο διάστημα αυτό, υποβλήθηκαν 840 μοναδικές αιτήσεις, αριθμός που, σύμφωνα με τον υπουργό, αποδεικνύει έμπρακτα τη θετική ανταπόκριση των ιατρών στο νέο πλαίσιο κινήτρων.
Σε όσους λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για την πρόσληψη νέων ιατρών στο ΕΣΥ. 22 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μας για 246 θέσεις στην 1η και στην 2η ΥΠΕ.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 12, 2025
05.08 άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και έκλεισε προχθές 10.09. Υποβλήθηκαν 840…
Αναλυτικότερα, 706 αιτήσεις αφορούν τις 184 θέσεις σε νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ, ενώ 134 αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις 62 θέσεις της 2ης ΥΠΕ. Από τις 246 συνολικά θέσεις, μόνο δύο έμειναν χωρίς υποψηφιότητα: μία θέση αναισθησιολογίας ΕΒ στη Νίκαια και μία θέση ακτινολογίας ΕΒ στο Τζάνειο.
«Δηλαδή από τις 246 θέσεις είχαμε αιτήσεις συμμετοχής στις 244! Ε, πόσο καλύτερα να πάμε; Τα κίνητρα δουλεύουν», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα