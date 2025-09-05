Επίσκεψη Κεφαλογιάννη στις υπηρεσίες πυρόσβεσης και το προσωπικό των Canadair στη Θεσσαλονίκη
Οι επισκέψεις αυτές είχαν στόχο την άμεση ενημέρωση για το έργο που επιτελείται, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας με τα στελέχη που καθημερινά υπηρετούν με αυταπάρνηση, αναφέρει ο υπουργός
Συγκεκριμένα, ο κ. Κεφαλογιάννης επισκέφτηκε το προσωπικό των Canadair στην 113 ΠΜ, την 2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), το μνημείο πεσόντων πυροσβεστών, το περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ.ΚΕ), τον 3ο πυροσβεστικό σταθμό και την διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Θεσσαλονίκης (ΔΙ.Π.Υ.Ν.).
«Οι επισκέψεις αυτές είχαν στόχο την άμεση ενημέρωση για το έργο που επιτελείται, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας με τα στελέχη που καθημερινά υπηρετούν με αυταπάρνηση», αναφέρει ο κ. Κεφαλογιάννης.
Επίσκεψη σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη
Σήμερα, στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ, πραγματοποίησα σειρά επισκέψεων σε υπηρεσίες και μονάδες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. • Το προσωπικό των Canadair στην 113 ΠΜ • Την 2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) • Το Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών • Το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ.ΚΕ) • Τον 3ο Πυροσβεστικό Σταθμό • Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Οι επισκέψεις αυτές είχαν στόχο την άμεση ενημέρωση για το έργο που επιτελείται, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας με τα στελέχη που καθημερινά υπηρετούν με αυταπάρνηση.Posted by Γιάννης Α. Κεφαλογιάννης / Giannis A. Kefalogiannis on Friday, September 5, 2025
