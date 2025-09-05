Επίσκεψη Κεφαλογιάννη στις υπηρεσίες πυρόσβεσης και το προσωπικό των Canadair στη Θεσσαλονίκη
Επίσκεψη Κεφαλογιάννη στις υπηρεσίες πυρόσβεσης και το προσωπικό των Canadair στη Θεσσαλονίκη

Οι επισκέψεις αυτές είχαν στόχο την άμεση ενημέρωση για το έργο που επιτελείται, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας με τα στελέχη που καθημερινά υπηρετούν με αυταπάρνηση, αναφέρει ο υπουργός

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, επισκέφτηκε το προσωπικό των Canadair καθώς επίσης και τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κεφαλογιάννης επισκέφτηκε το προσωπικό των Canadair στην 113 ΠΜ, την 2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), το μνημείο πεσόντων πυροσβεστών, το περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ.ΚΕ), τον 3ο πυροσβεστικό σταθμό και την διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Θεσσαλονίκης (ΔΙ.Π.Υ.Ν.).

«Οι επισκέψεις αυτές είχαν στόχο την άμεση ενημέρωση για το έργο που επιτελείται, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας με τα στελέχη που καθημερινά υπηρετούν με αυταπάρνηση», αναφέρει ο κ. Κεφαλογιάννης.

Επίσκεψη σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη

Posted by Γιάννης Α. Κεφαλογιάννης / Giannis A. Kefalogiannis on Friday, September 5, 2025

