Tη θεσμοθέτηση Κυβερνητικής Επιτροπής Εξωστρέφειας αποφάσισε το Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Μελετούσα -και θα τα δούμε και στη συνέχεια- τα στοιχεία των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών την τελευταία πενταετία. Έχει υπάρξει μία σημαντική αύξηση, από τα 72,5 δισεκατομμύρια το 2019, φτάσαμε σχεδόν στα 100 δισεκατομμύρια το 2024.Προφανώς σε αυτή την αύξηση καταλυτικό ρόλο έπαιξαν, από τη μία η αύξηση στις εξαγωγές των προϊόντων, αλλά και η πολύ καλή πορεία του τουρισμού, όμως ακόμα υπολειπόμαστε του στόχου που έχουμε θέσει για μερίδιο εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 50%.Και φυσικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόβλημα, το οποίο πρέπει μονίμως να το αντιμετωπίζουμε στην πολιτική μας.Επομένως, θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσουμε μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν και το Enterprise Greece, τον τρόπο με τον οποίο θα μετατραπεί σε μία πραγματική πύλη εξωστρέφειας της χώρας μας και τη νέα σελίδα την οποία έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά και μία σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες νομίζω ότι αφορούν πρωτίστως τους εξαγωγείς μας, οι οποίοι κατά καιρούς μας αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν μια σειρά από γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία μπορούν σχετικά εύκολα να αρθούν προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη.Δεν νοείται νομίζω αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας χωρίς μεγάλη έμφαση στην εξωστρέφεια και στις εξαγωγές. Αυτή τη στρατηγική υπηρετούμε από το 2019 και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα και στον τομέα αυτό να ανεβάσουμε ταχύτητα».Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε:«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μεγάλη κρίση της περασμένης δεκαετίας σημαδεύτηκε από δύο επιμέρους προβλήματα. Το ένα ήταν το πρόβλημα στο δημοσιονομικό έλλειμμα, το δεύτερο ήταν το πρόβλημα στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.Το δημοσιονομικό πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί και η Ελλάδα σήμερα θεωρείται παράδειγμα επιτυχίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα που μιλάμε, η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία.Στο θέμα, όμως, του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παρότι έχει γίνει πρόοδος, αναμφισβήτητη πρόοδος, μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα.Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος της υιοθέτησης αυτού του εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την εξωστρέφεια, πλαίσιο το οποίο ετοιμάστηκε με διάλογο μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων αλλά και με διάλογο με τους εξαγωγείς μας.Η προσπάθεια θα είναι πολυεπίπεδη, θα προτείνεται να εγκριθεί μία διυπουργική επιτροπή για τις εξαγωγές, αλλά πολύ περισσότερο προωθείται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των τελωνείων.Υπάρχουν προγράμματα στήριξης της εξωστρέφειας μέσω του ΕΣΠΑ και υιοθετούνται καινούργιες ιδέες, προκειμένου να προωθηθούν με έναν πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο οι ελληνικές εξαγωγές στο εξωτερικό.Όσο και αν η συζήτηση φαίνεται τεχνοκρατική, είναι πολύ ουσιαστική και πολύ χρήσιμη για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Διότι αυτή η πολιτική είναι που δημιουργεί τελικά τις βάσεις, προκειμένου να υπάρχει όχι μόνο ανάπτυξη, αλλά και ένα κοινωνικό μέρισμα από το οποίο βγαίνουν κερδισμένοι οι πάντες, ιδιαίτερα η μεσαία τάξη και οι ευάλωτοι».Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, σημείωσε:«Σήμερα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας. Παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο σχέδιο εθνικής εξωστρέφειας. Με την ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων και Υπουργείων, την προώθηση περαιτέρω συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τοµέα, την προσήλωση σε µετρήσιµους στόχους αποτελεσµάτων, τη χρηματοδοτική στήριξη της εξωστρέφειας και την απλοποίηση των διαδικασιών, στοχεύουμε στην ενίσχυση του brand της Ελλάδας διεθνώς και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.Το νέο πλαίσιο δίνει νέο δυναμισμό στην Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας. Με την εφαρμογή του, η Ελλάδα ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και τον ρόλο της ως στρατηγικός εταίρος με σταθερότητα, αξιοπιστία και αναπτυξιακή προοπτική».