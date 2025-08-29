Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για την Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα

Για«Reform Greece», ο υπουργός είπε ότι θα βοηθήσει την εξωστρέφεια της χώρας εξάγοντας την ελληνική τεχνογνωσία και σε τομείς που η χώρα μας καινοτομεί και έρχονται ξένα κράτη και ζητούν την συνδρομή μας.Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε σημαντικές και τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου όπως για το Ειδικό Ληξιαρχείο για Έλληνες του εξωτερικού, την αναβάθμιση της τελετής απονομής ιθαγένειας, την αύξηση της κινητικότητας σε δήμους και περιφέρειες.Ο υπουργός, επίσης, ανέφερε ότι εφέτος θα εγκριθούν όλα τα αιτήματα των δήμων που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες τους. Εφέτος πρόσθεσε θα αναλάβουν υπηρεσία 1.200 δημοτικοί αστυνομικοί, με την αξιοποίηση της ταυτόχρονης εκπαίδευσής τους και της υπηρεσίας τους. Ο δήμος Παύλου Μελά θα επιδοτείται ετησίως σε μόνιμη βάση με το ποσό των 700.000 ευρώ για την συντήρηση του μητροπολιτικού πάρκου. Επιλύεται το θέμα με τις αποζημιώσεις των θυμάτων των φονικών πυρκαγιών του 2007 στην Ηλία ώστε να μην επιβαρυνθεί ο δήμος.