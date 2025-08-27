Μητσοτάκης για Πυλαρινό: Υπηρέτησε με συνέπεια επί δεκαετίες την πατρίδα

«Ήταν ένας δημόσιος λειτουργός που εργαζόταν πάντα με την ίδια συνέπεια, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα» τόνισε ο πρωθυπουργός