Γεραπετρίτης: Υπό οποιαδήποτε συνθήκη, η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε τέλος, και στην κριτική που δέχεται, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει μία και ενιαία ελληνική εξωτερική πολιτική». Τόνισε ότι την εξωτερική πολιτική, δεν επιλέγει ο υπουργός Εξωτερικών αλλά καθορίζεται από τον πρωθυπουργό και από το ΚΥΣΕΑ, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.