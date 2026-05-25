Μητσοτάκης για τη νίκη του ΔΗΣΥ: Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Εκλογές στην Κύπρο Αννίτα Δημητρίου Δημοκρατικός Συναγερμός

Μητσοτάκης για τη νίκη του ΔΗΣΥ: Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την Αννίτα Δημητρίου και τον Δημοκρατικό Συναγερμό για την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου

Μητσοτάκης για τη νίκη του ΔΗΣΥ: Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τη νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου χαιρέτισε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, αλλά και προς τη νέα κυπριακή Βουλή.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, την κ. Δημητρίου συνεχάρησαν εχθές τηλεφωνικώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως επίσης και Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης