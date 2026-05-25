Μητσοτάκης για τη νίκη του ΔΗΣΥ: Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την Αννίτα Δημητρίου και τον Δημοκρατικό Συναγερμό για την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου
Τη νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου χαιρέτισε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, αλλά και προς τη νέα κυπριακή Βουλή.
Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:
Σύμφωνα με πληροφορίες, την κ. Δημητρίου συνεχάρησαν εχθές τηλεφωνικώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως επίσης και Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας.— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 25, 2026
