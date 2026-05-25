Μητσοτάκης: Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου»
Μητσοτάκης: Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου»
Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες, διεμήνυσε ο πρωθυπουργός - «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα της Euroleague αν και μας καρδιοχτύπησε στο τέλος» είπε ο κ. Μητσοτάκης
Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό αλλά και την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίζει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μετέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε, δε, ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος «Σπίτι μου», συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια.
Αφού εξέφρασε, αρχικά, εκ νέου «θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό» είπε ότι η ομάδα του Πειραιά «ήταν η καλύτερη σε όλη τη σεζόν αν και μας καρδιοχτύπησε τα τελευταία λεπτά».
«Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα, εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση, η οποία συνδυάστηκε με άρτια διοργάνωση της μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι συνδυάστηκε με τον θρίαμβο της ελληνικής ομάδας. Εύχομαι περισσότερους νέους παίχτες στις ομάδες μας. Ασχέτως των ομαδικών ή οπαδιών προτιμήσεων οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο» κατέληξε για το ζήτημα αυτό ο κ. Μητσοτάκης.
Στέλνοντας, δε, ένα σαφές μήνυμα για τη συνέχιση της στήριξης των νέων οικογενειών ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει «στο μέτρο του εφικτού» με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.
«Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε παράλληλα ότι, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, μέρος του μεγάλου πλεονάσματος που δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 θα επιστραφεί στις οικογένειες με παιδιά υπό τη μορφή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
Συγκεκριμένα, όπως είπε, μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο θα προστεθεί στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων, που χαρακτήρισε ως μία από τις «εμβληματικές παρεμβάσεις» της κυβέρνησης για τη στήριξη της οικογένειας.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών που αφορούν όχι μόνο τα οικονομικά κίνητρα, αλλά και τη στέγη, την εργασία και τη συνολική στήριξη των νέων γονέων.
Μιλώντας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση λέγοντας «ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμη ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος να σας το ανακοινώσω ακόμα, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξετάζεται ήδη μία τρίτη φάση του προγράμματος.
Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς.
Αφού εξέφρασε, αρχικά, εκ νέου «θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό» είπε ότι η ομάδα του Πειραιά «ήταν η καλύτερη σε όλη τη σεζόν αν και μας καρδιοχτύπησε τα τελευταία λεπτά».
«Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα, εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση, η οποία συνδυάστηκε με άρτια διοργάνωση της μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι συνδυάστηκε με τον θρίαμβο της ελληνικής ομάδας. Εύχομαι περισσότερους νέους παίχτες στις ομάδες μας. Ασχέτως των ομαδικών ή οπαδιών προτιμήσεων οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο» κατέληξε για το ζήτημα αυτό ο κ. Μητσοτάκης.
Στέλνοντας, δε, ένα σαφές μήνυμα για τη συνέχιση της στήριξης των νέων οικογενειών ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει «στο μέτρο του εφικτού» με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.
«Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε παράλληλα ότι, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, μέρος του μεγάλου πλεονάσματος που δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 θα επιστραφεί στις οικογένειες με παιδιά υπό τη μορφή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
Συγκεκριμένα, όπως είπε, μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο θα προστεθεί στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων, που χαρακτήρισε ως μία από τις «εμβληματικές παρεμβάσεις» της κυβέρνησης για τη στήριξη της οικογένειας.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών που αφορούν όχι μόνο τα οικονομικά κίνητρα, αλλά και τη στέγη, την εργασία και τη συνολική στήριξη των νέων γονέων.
Μιλώντας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση λέγοντας «ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμη ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος να σας το ανακοινώσω ακόμα, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξετάζεται ήδη μία τρίτη φάση του προγράμματος.
Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς.
«Πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί στα κίνητρα ώστε να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα. Μόνο μέσα από την αύξηση της προσφοράς θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να ισορροπήσει σε ένα πιο ικανοποιητικό σημείο», σημείωσε.
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση υλοποιεί ήδη περισσότερες από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη στέγη, με στόχο τη στήριξη των νέων, των οικογενειών και της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.+
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στο ζήτημα του brain regain, σημειώνοντας ότι πλέον καταγράφεται σαφής τάση επιστροφής Ελλήνων που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Όπως είπε, μεγάλες επιχειρήσεις στρέφονται πλέον οργανωμένα στις αγορές του εξωτερικού αναζητώντας ελληνικά στελέχη και εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης, καθώς όλο και περισσότεροι Έλληνες εκδηλώνουν ενδιαφέρον να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
«Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, γιατί οι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η επιστροφή αυτή δεν οφείλεται μόνο στα φορολογικά ή οικονομικά κίνητρα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση, αλλά κυρίως στη μεταβαλλόμενη εικόνα της χώρας και στις προοπτικές που δημιουργούνται για σταθερή εργασία και καλύτερη ποιότητα ζωής.
«Θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο γιατί τους δίνουμε κίνητρα. Παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, επιστρέφουν πρωτίστως γιατί πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι μπορούν να βρουν μία καλή δουλειά που θα τους επιτρέψει να στηρίξουν την οικογένειά τους», σημείωσε.
Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε, σε αιχμηρό τόνο, ότι αυτή η εικόνα αποτελεί και απάντηση στην κριτική που ασκείται για την πορεία της χώρας.
«Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους, στο δικό τους φαντασιακό μυαλό, εξακολουθούν να βλέπουν την εικόνα μιας Ελλάδας που ανήκει σε μία περασμένη δεκαετία», ανέφερε.
Απαντώντας για το εάν υπάρχουν ευρωπαϊκά παραδείγματα τα οποία η χώρα μπορεί να υιοθετήσει για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό τόνισε: «Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη που να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του», είπε χαρακτηριστικά.
Κληθείς να σχολιάσει την επίδραση του μεταναστευτικού, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για αυστηρό έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η είσοδος στη χώρα δεν μπορεί να καθορίζεται από τα κυκλώματα διακινητών.
«Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι κανένας δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην Ελλάδα», υπογράμμισε.
Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο της οργανωμένης και ελεγχόμενης νόμιμης μετανάστευσης, μέσω διακρατικών συμφωνιών που θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει στοχευμένες συνεργασίες με χώρες όπως η Αίγυπτος για εργάτες γης και η Ινδία για εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.
«Αν αποφασίσουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε μέσα από συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων», ανέφερε.
Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η αυστηρή πολιτική περιορισμού της παράνομης μετανάστευσης επιτρέπει ταυτόχρονα στην Ελλάδα να εφαρμόζει μια πιο οργανωμένη πολιτική νόμιμης μετανάστευσης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικονομίας.
«Από τη στιγμή που είμαστε πάρα πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη, οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους που πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού», σημείωσε.
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση υλοποιεί ήδη περισσότερες από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη στέγη, με στόχο τη στήριξη των νέων, των οικογενειών και της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.+
Brain regain
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στο ζήτημα του brain regain, σημειώνοντας ότι πλέον καταγράφεται σαφής τάση επιστροφής Ελλήνων που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Όπως είπε, μεγάλες επιχειρήσεις στρέφονται πλέον οργανωμένα στις αγορές του εξωτερικού αναζητώντας ελληνικά στελέχη και εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης, καθώς όλο και περισσότεροι Έλληνες εκδηλώνουν ενδιαφέρον να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
«Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, γιατί οι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η επιστροφή αυτή δεν οφείλεται μόνο στα φορολογικά ή οικονομικά κίνητρα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση, αλλά κυρίως στη μεταβαλλόμενη εικόνα της χώρας και στις προοπτικές που δημιουργούνται για σταθερή εργασία και καλύτερη ποιότητα ζωής.
«Θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο γιατί τους δίνουμε κίνητρα. Παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, επιστρέφουν πρωτίστως γιατί πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι μπορούν να βρουν μία καλή δουλειά που θα τους επιτρέψει να στηρίξουν την οικογένειά τους», σημείωσε.
Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε, σε αιχμηρό τόνο, ότι αυτή η εικόνα αποτελεί και απάντηση στην κριτική που ασκείται για την πορεία της χώρας.
«Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους, στο δικό τους φαντασιακό μυαλό, εξακολουθούν να βλέπουν την εικόνα μιας Ελλάδας που ανήκει σε μία περασμένη δεκαετία», ανέφερε.
Το μεταναστευτικό και το δημογραφικό
Απαντώντας για το εάν υπάρχουν ευρωπαϊκά παραδείγματα τα οποία η χώρα μπορεί να υιοθετήσει για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό τόνισε: «Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη που να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του», είπε χαρακτηριστικά.
Κληθείς να σχολιάσει την επίδραση του μεταναστευτικού, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για αυστηρό έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η είσοδος στη χώρα δεν μπορεί να καθορίζεται από τα κυκλώματα διακινητών.
«Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι κανένας δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην Ελλάδα», υπογράμμισε.
Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο της οργανωμένης και ελεγχόμενης νόμιμης μετανάστευσης, μέσω διακρατικών συμφωνιών που θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει στοχευμένες συνεργασίες με χώρες όπως η Αίγυπτος για εργάτες γης και η Ινδία για εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.
«Αν αποφασίσουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε μέσα από συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων», ανέφερε.
Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η αυστηρή πολιτική περιορισμού της παράνομης μετανάστευσης επιτρέπει ταυτόχρονα στην Ελλάδα να εφαρμόζει μια πιο οργανωμένη πολιτική νόμιμης μετανάστευσης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικονομίας.
«Από τη στιγμή που είμαστε πάρα πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη, οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους που πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα